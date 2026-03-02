ART仍有效？楊瓊瓔籲綠勿一意孤行

藍委楊瓊瓔致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月2日電（記者 方敬為）“行政院長”卓榮泰預計3日赴“立法院”說明“台美關稅專案報告”，“立法院”經濟委員會召委、國民黨籍“立委”楊瓊瓔今天對此表示，民進黨政府應將真實的處境說明清楚，並且蒐集產業界意見，畢竟美國對等關稅政策已被“最高法院”宣判違法，稅率回升，台灣傳統產業首當其衝，希望官方勿一意孤行，報告不要只停留在政策宣示，該調整就要調整。



美國最高法院裁定特朗普政府對等關稅違法後，白宮啟動的替代方案，援引貿易法122條款課徵150天的15%加成關稅，且新關稅將疊加原本基本稅率，同時可能啟動232或301條款調查，並再度強勢點名台灣“搶走美國晶片生意”，專家示警，台灣的傳統產業恐怕受當其衝。卓榮泰3日將針對相關影響層面赴“立法院”列席報告。



楊瓊瓔2日赴中科管理局出席“產業AI智慧加值服務整合計劃”開課典禮，針對關稅議題受訪表示，美國關稅生變，先前達成的“台美對等貿易協定（ART）”也出現變數，究竟民進黨政府是要繼續執行，還是重新對美談判、調整協議內容？迄今仍未能明朗，所以希望卓院長3日能夠妥適說明，她也會恪盡職守，要求卓榮泰要一次講清楚！



楊瓊瓔指出，她身為“立法院”經濟委員會召委，長期與產業界接觸，清楚感受到許多產業至今仍對關稅衝擊評估、配套措施以及談判底線感到不安，尤其關稅攸關產業存亡，傳統產業的衝擊程度各界關注，畢竟傳產佔據台灣整體就業市場高達九成，牽一髮動全身，政府必須誠實面對、完整說明。



楊瓊瓔呼籲，行政部門不應只停留在報告層次，應針對受影響產業召開公聽會，讓產業界、勞工代表與專家學者充分參與討論，實際把衝擊算清楚、把風險說明白、把配套措施落實到位，她強調，這不只是民主程序，更是避免政策失誤、降低產業衝擊的必要作法。