賴士葆：美打伊朗圖謀提高中國能源成本

藍委賴士葆受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月2日電（記者 張嘉文）中東戰火持續升溫，傳伊朗擬封鎖霍爾木茲海峽，該水道被稱為全球能源咽喉。對此，中國國民黨“立委”賴士葆今日受訪表示，伊朗的石油儲存量是全世界前三名，天然氣為儲量為世界第二，且和中國大陸有很多的交易往來，美國打伊朗的目的之一，也是想切斷中方的能源來源，讓中方付出的成本提高，以削減中方的競爭力。



美國和以色列2月28日對伊朗發動攻擊，由於伊朗是石油輸出國家組織（OPEC）第四大產油國，加上伊朗控制中東能源輸出的重要水道霍爾木茲海峽。外界分析，若這場戰事拖長，可能導致中東石油和天然氣供應受阻與價格飆升。



賴士葆今天在“立法院”受訪時對此表示，看來這場戰事短時間不會平息，而霍爾木茲水道封鎖，等於掐住全球五分之一原油運輸命脈，天然氣也大約4成受影響，市場已預估國際油價可能會飆漲。



賴士葆說，對台灣來說，油價飆升可以預期，且天然氣來源變貴，台灣的發電成本更會提高，所以接下來的電價會不會漲，政府需要密切注意發展。他提到，中油油價是依照“亞鄰競爭國（日、韓、港、星）最低價”及“油價平穩措施”雙重機制運作，所以要大幅調漲的話，必須經由共識討論。



賴士葆強調，在國際社會的影響效應方面，不要忘了美國打伊朗的原因之一，就是為了石油，伊朗的石油儲存量全世界前三名，且供應中國大陸非常多。每日經過霍爾木茲海峽輸出近2000萬桶石油中，有四分之三流向中國大陸、印度、日本和韓國，其中，大陸就占一半。而卡達逾五分之四的液化天然氣賣給亞洲國家，中國大陸就占卡達約三分之一的出口。



賴士葆說，在中美競爭上，看起來美國是想切斷中方的大宗能源來源，讓中方的取得成本提高，以削減中方的競爭力。