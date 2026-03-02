劉世芳政治獻金有陸資？楊瓊瓔：應調查勿雙標

藍委楊瓊瓔致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月2日電（記者 方敬為）民進黨籍“內政部長”劉世芳被控收受政治獻金疑似含有陸資，引發爭議，中國國民黨籍“立委”楊瓊瓔今天對此表示，依法政治獻金不能有陸資成分，劉世芳被指收受來自陸企背景外甥提供的政治獻金，絕非一句“依法申報”就能輕輕帶過，她呼籲劉出面說清楚，同時有關單位應秉公查處，各黨派應採一致標準檢驗，切勿雙標！



劉世芳被港媒爆出外甥顏文群在大陸的鋰電池相關公司擔任高管，她也收過外甥的政治獻金。國台辦表示正在查處。



楊瓊瓔2日赴中科管理局出席“產業AI智慧加值服務整合計劃”開課典禮，針對劉世芳政治獻金爭議受訪表示，根據《政治獻金法》，禁止收受來自中國大陸、香港、澳門的個人、法人、團體或其投資之企業捐贈政治獻金，劉部長應該對外說清楚、講明白。



楊瓊瓔指出，民進黨長期對外高舉政治倫理與“國安”標準，對其他政黨行抹紅之能事，如今面對自身成員卻試圖淡化處理，社會難以接受。她認為，劉世芳有責任對外完整說明金流來源、往來關係及是否涉及任何不當影響，並接受司法與“立法院”監督機制的全面檢驗。



楊瓊瓔強調，在真相尚未釐清前，相關政治責任不能懸空。她重申，不論藍綠，只要涉及安全疑慮與政治獻金爭議，就必須接受最嚴格的檢視，不應該有雙重標準。