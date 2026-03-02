藍白合今會前會　黃國昌：持續合作交換意見

台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌召開“新北最會唱哥哥姐姐金嗓賽 新北歡唱巴士亮相”記者會。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北3月2日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉加溫，今天藍白合機制將有會前會，台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌2日證實指出，今天與中國國民黨的會面，大致上與過去不定期會面相同，針對共同政見發表時程，及政黨合作協議等方向，廣泛交換意見。



2026地方選舉加溫，藍白合正在進行式，國民黨副主席兼秘書長李乾龍2月28日宣布宜蘭縣長初選結果由藍委吳宗憲勝出，並透露2日將有藍白合機制的會前會，牽涉各地區藍白合。國民黨籍台北市副市長李四川已請辭，將挑戰新北市長選舉，外傳辭呈批核時間為3月10日。



黃國昌2月25日接受廣播節目專訪時曾表達，原訂3月5日要與國民黨召開共同政見記者會，但可能改期到14日或15日發表共同政見，應會在3月中旬完成。他預估，政黨協議最快大概3月底完成。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌2日召開“新北最會唱哥哥姐姐金嗓賽 新北歡唱巴士亮相”記者會，黨籍新北市議員陳世軒、新北市板橋區市議員參選人林子宇、新北市中和區參選人陳怡君、新北市三重蘆洲區參選人陳彥廷、新北市汐止萬里金山區參選人陳語倢等人出席。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，與國民黨在2026地方選舉的合作，分成三個階段，提出共同政見、簽署政黨合作協議，最後才是若遇到競爭，通過什麼樣的方式選出最強團隊，大家比較關心的是，有關“全民調”的方式推出最強團隊的步驟。



黃國昌說，今天與國民黨的會面，其實過去就不定期在交換意見、保持溝通良好的狀態，今天大致上也與過去不定期會面一樣，針對共同政見發表的時程、啟動政黨合作協議等相關方向，廣泛地交換意見。