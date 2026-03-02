賈永婕選北市長？吳思瑤：會徵召最強的人

民進黨政策會執行長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月2日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長人選難產，近期台北101董事長賈永婕聲勢看漲。民進黨政策會執行長、“立委”吳思瑤2日表示，賈永婕等被視為台北市長的人選，近期引發社會高度討論是好事，民進黨一定會竭盡所能，徵詢、徵召出最強、最適合的人選，好的人選值得等待，請大家再給一點時間。



2026年台北市長選戰逐漸升溫，被點名的民進黨人選有新潮流系“行政院副院長”鄭麗君、吳思瑤或可能禮讓推派人選台北101董事長賈永婕等，對戰中國國民黨籍現任市長蔣萬安。



吳思瑤2日在“立法院”受訪強調，現階段被討論、被聚焦本身就是正向發展，檯面上被點名的熱門人物都是好人選，民進黨會以最強陣容迎戰。



吳思瑤也進一步提到，自己與賈永婕同為1974年出生，但成長背景不同，她出身深綠基層家庭，政治啟蒙甚早，15歲那年正值鄭南榕自焚事件，立志從政；賈永婕則來自深藍家庭，對二二八、林宅血案等歷史的理解雖然較晚，但“遲到總比不到好”。轉型正義未竟之路，正是在2026年前後持續深化的重要工程。



吳思瑤指出，若非2016年民進黨執政、“國會”過半，《促進轉型正義條例》不可能完成立法，“促轉會”、“行政院”轉型正義會報亦無從推動。她也主張修正《促轉條例》第七條，將追討不義黨產所得，除用於長照與社福外，也應投入人權教育與文化推廣，讓轉型正義成為全民共同記憶。“國家人權博物館”成立、“國家檔案館”開幕，以及“自由花蕊”特展能在中正紀念堂展出，正是重要象徵。



吳思瑤也批，國民黨籍前“立委”蔡正元以物化方式諷刺賈永婕，以及蔣萬安在228紀念活動現場安排警方維安、阻隔不同意見聲音，質疑國民黨是否仍對威權歷史感到不安與恐懼？



此外，民進黨籍“立委”兼黨發言人李坤城也聲援賈永婕表示，賈永婕擔任台北101董事長績效良好，其言論屬於自由民主保障範疇，國民黨籍“立委”不應因政治立場，在“立法院”刻意刁難或政治打壓。