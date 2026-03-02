屏東枋山民眾反風電意志強　藍委力挺

枋山與獅子鄉反風電自救會北上向藍委蘇清泉和盧縣一陳情。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月2日電（記者 張嘉文）屏盛公司因計劃在屏東縣枋山鄉楓港村設置9座陸域風機開發風力發電，引起枋山與獅子鄉民強烈抗議，當地反風電自救會今天北上向中國國民黨“立委”蘇清泉和盧縣一陳情，質疑在尚未取得地方共識、且生態評估仍具爭議的情況下，廠商卻急於送件進入第二次初審，漠視民意。



另外，自救會指控，開發商為取得開發許可，竟不擇手段，爆出“假慈善、真騙簽”，甚至以舉辦免費旅遊等方式，騙取民眾簽名支持，還傳出有黑道恐嚇情事。蘇清泉指出，已有醫學研究報告指低頻噪音影響健康，重申反對風力發電機設置的立場。



楓港溪設置風力發電機組案引起地方抗爭，去年10月30日已有40多名居民前往“立法院”陳情，由藍委蘇清泉、盧縣一、黃建賓、黃仁，和無黨籍“立委”高金素梅等人出面接受陳情。由於本日該案將舉行第二次環評會議，居民擔心綠能廠商以虛假民意造成環評會議錯誤認知，因此本日再度北上，由蘇清泉、盧縣一等協助於“立法院”舉行記者會表達心聲。



記者會除了蘇清泉和盧縣一外，包括枋山及獅子反風車自救會會長王光盛、副會長周英傑、楓港社區發展協會執行長黃隆獻、楓林村長宋銘德、野鳥學會秘書長呂毅維等人出席。眾人高呼“反對風電、保護大自然”等口號。會後並前往環境署遞交陳情書，呼籲環評委員重視反對風電的民意。



王光盛表示，第一次環評會議時，環評委員要求廠商加強在地溝通，不過綠能廠商聲稱舉辦地方說明會，多以不居住本地區民眾濫芋充數，被當地居民知悉後到場抗議，均不歡而散，而與會未表達意見參加者，為有心人精心安排來領取禮物，其實都沒有地緣關係、無利害關係之外地居民。



蘇清泉則指出，風力發電所產生的低頻噪音，對鄰近居民身心健康會有很大影響，已有許多醫學報告證實此事，而設置風機也大量破壞環境，在屏東及各地方縣市均造成浩劫，所發電力又貴又不穩定，而核能發電乾淨便宜又穩定，實在不能理解為何政府不能放棄錯誤能源政策，還給居民寧靜平穩的生活。



此外居民也指控，綠能廠商以不法手段取得民眾簽名，聲稱已獲得民意支持，如各間廟宇均廣發添油金，博取信徒好感，或假借慈善會名義，全村挨家挨戶廣發禮物要求簽名，甚至還有免費招待無利害關係之民眾旅遊，以要求簽名同意，製造虛假的支持民意。



蘇清泉強調，執法單位應介入瞭解有無不法事宜，不能為了設置風電而選擇用不擇手段的方式來達成。