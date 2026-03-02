藍台中姊弟之爭！江啟臣大造勢楊瓊瓔不輸陣

藍委楊瓊瓔致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月2日電（記者 方敬為）年底台中市長選舉，中國國民黨提名形成“立委”楊瓊瓔、“立法院副院長”江啟臣“姐弟之爭”，本月底將以民調定奪，江1日在本命區豐原區舉辦造勢晚會，湧入3千人相挺，大秀肌肉。楊瓊瓔今天表示，她也將在民調前倒數一周舉辦造勢以及全市車隊掃街等活動，爭取台中民支持，努力到最後一刻！



2026台中市長選舉，民進黨方面將由“立委”何欣純出戰，國民黨則預計在3月25至31日以民調方式決定提名選將。江啟臣、楊瓊瓔近期在全市跑透透，江1日並回防家鄉豐原區舉行首場“台中啟程－打造台中旗艦城”鄉親見面會，江營宣布，有超過3千名支持者到場力挺。



楊瓊瓔2日赴中科管理局出席“產業AI智慧加值服務整合計劃”開課典禮，針對江啟臣舉辦造勢活動受訪表示，肯定江副院長努力爭取市民支持，她同樣是全力以赴，我們都是為台中一起打拼戰友，當然選舉有各自不同的策略與方式，剩下20來天，她會按步調繼續在各地勤走基層，向市民朋友請託。



楊瓊瓔並預告，在民調前倒數一周，她也會舉辦造勢活動向鄉親報告各項政見與政策白皮書，同時也會展開全市車隊掃街，她會逐步的到所有的鄉親的家門口爭取大家支持。



楊瓊瓔強調，台中藍營不會分裂，民調過後，勝出就是藍營的市長候選人，另一個就是助選員、抬轎者，絕對要大團結，並延續現任市長盧秀燕優質的執政表現，迎接勝選，持續帶領台中大步向前。