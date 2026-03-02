對戰鄭麗君？蔣萬安：民眾不關心誰困住誰

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月2日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍台北市長蔣萬安2日出席八里汙水處理廠移交典禮。被問到民進黨籍“立委”王世堅點名台北市由民進黨秘書長徐國勇、“行政院副院長”鄭麗君出戰，能困住蔣，讓他無法產生外溢效應。他回應，民眾真正關心的是生活有沒有更好，而不是誰困住誰。



蔣萬安2日出席八里汙水處理廠移交典禮，走進會場前接受媒體聯訪，被問到綠委王世堅點名徐國勇、鄭麗君能困住蔣萬安，讓其無法產生外溢效應。



八里污水處理廠為全台規模最大污水處理設施，自1997年6月興建啟用後，由“行政院”委託台北市政府代管操作至今，2日正式將代管移交回新北市政府。



王世堅日前點名民進黨“行政院副院長”鄭麗君對美關稅談判有極大貢獻，“學養俱佳、才德兼備”；民進黨祕書長徐國勇曾任“內政部長”5年，各方面政績都很好，能力強、口才好，會讓蔣萬安“踢到鐵板”。鄭麗君、徐國勇可以讓蔣去其他縣市輔選的機率降低，把蔣纏在台北市。



蔣萬安回答，民眾真正關心的是生活有沒有更好，而不是誰困住誰。離選舉還早，我們專注市政全力為市民打拼。



記者追問台北市推育兒爸媽減少工時，以及國民黨擬提出0到6歲“國家養政策”，蔣萬安表示，如何減輕育兒家庭的負擔，是台灣面對的嚴重挑戰之一。不管是“中央”還是地方都應該成為，在職場工作的爸爸媽媽堅實的後盾。台北市政府提出試辦計劃，鼓勵企業參與也保留未來擴大經費挹注的彈性。



蔣萬安補充，樂見國民黨團提出相關政策，實質減輕育兒爸媽的負擔。