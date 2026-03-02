哈米尼遭襲身亡　張延廷析美伊戰爭恐不了了之

前空軍副司令、退役中將張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北3月2日電／美國與以色列於2月28日對伊朗發動大規模空襲，伊朗最高領袖哈米尼在攻擊中喪生。前空軍副司令張延廷預言表示，美軍這次若沒有展開地面軍事行動，有可能會從重蹈當年在阿富汗8年不了了之，然後阿富汗的伊斯蘭國重新死灰復燃。



張延廷1日在《中天辣晚報》節目中表示，美國這一次“史詩之怒”行動有沒有辦法達到一定的效果，要看後面。美軍有一個動作都沒有去做，這次它就沒有辦法達成，也是美軍沒有展開地面軍事行動。如果美軍的坦克部隊、陸軍、海軍陸戰隊上去，就不一樣了，表示真正可以造成裡應外合，問題是美軍沒有任何登陸伊朗的軍事行動或者美國的101空降師空降，造成伊朗整個政權的瓦解。因此，要推翻伊朗神權政府，困難會增加。



張延廷接著指出，這有一點點像美軍在阿富汗的軍事行動，結果美軍打了8年，阿富汗的神權政府及伊斯蘭國都沒有徹底斬草除根，到最後在阿富汗8年之後，美軍草草撤離，把一些武器裝備留給阿富汗政府，但問題是阿富汗總統哈尼就跑掉了。因此，他判斷美軍這次“史詩之怒”行動，可能會重蹈在阿富汗8年不了了之，然後阿富汗的伊斯蘭國重新死灰復燃。



張延廷認為，同樣的現在伊朗的神權政府可能還繼續維持著，最重要的關鍵就是美國或以色列有沒有展開地面軍事行動，這是最大的關鍵點。如果有展開地面軍事行動，發揮的效果可能就比較明顯。如果沒有展開地面軍事行動，伊朗反神權內部的力量，也許只是星星之火，恐怕很容易就被伊朗內部的革命衛隊或伊朗的國防軍，也就是被武裝部隊整個殲滅掉了，所以產生的政治效果就會相對有限。最終“史詩之怒”有可能達成軍事目標，但是卻沒有辦法達成它的戰略目標。