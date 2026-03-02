李貞秀未勾雙重國籍　黃國昌：依法論法

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌召開“新北最會唱哥哥姐姐金嗓賽 新北歡唱巴士亮相”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月2日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀資格議題延燒，台媒《鏡報》報導，親綠律師黃帝穎質疑，李貞秀就職時未在切結書上勾選“雙重國籍”，恐已觸犯《刑法》使公務員登載不實罪。民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌2日表示，若要談法律就依法論法，在“中華民國”“憲政”秩序下，我們根本就不承認中華人民共和國。



李貞秀自2月初宣誓就職後，旋即遭“內政部長”劉世芳主張李貞秀就職不符國籍法規定，要求“立法院”予以解職。“行政院長”卓榮泰2月26日下令，一、“中選會”依照陸委會、“內政部”去函，進行必要行政作業審慎處理。二、各部會一律不提供任何資料。卓榮泰未來也不接受李貞秀的質詢。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌2日召開“新北最會唱哥哥姐姐金嗓賽 新北歡唱巴士亮相”記者會，黨籍新北市議員陳世軒、新北市板橋區市議員參選人林子宇、新北市中和區參選人陳怡君、新北市三重蘆洲區參選人陳彥廷、新北市汐止萬里金山區參選人陳語倢等人出席。



黃國昌表示，若要談法律就依法論法，在目前“中華民國”的“憲政”秩序下，在法律上我們根本就不承認中華人民共和國，這是法律上“中華民國憲法”目前所規範的“憲政”架構。