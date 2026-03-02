出席新北活動　蔣萬安讚許李四川

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月2日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍台北市副市長李四川何時正式辭職，投入新北市長選戰引起媒體關注。同黨籍台北市長蔣萬安2日出席位於新北市八里污水處理廠移交典禮前受訪表示，市府有任何異動確定後會向大家報告。在回答問題前蔣萬安對著媒體笑稱，感覺你們看我的眼神非常炙熱，但都不全然是為了我。



蔣萬安2日出席八里汙水處理廠移交典禮，走進會場前接受媒體聯訪。中國國民黨籍新北市長侯友宜，民進黨籍新北市長參選人、“立委”蘇巧慧一同出席移交典禮。



被問是否會與蘇巧慧交流汙水治理經驗，蔣萬安回應，八里汙水處理廠能夠順利移交，過程當中有無數雙北市府同仁的努力，更要感謝李四川副市長，雖然他不在場，但他也不居功。歡迎雙北各級民意代表前來共同支持雙北市府團隊所達成的成果。



記者問到李四川辭呈何時能批准，蔣萬安笑答，今天來到新北八里，感覺到你們看我的眼神非常炙熱，但都不全是為了我。市府有任何異動確定都會跟大家報告，適當的時候就會跟大家做說明。



國民黨預計在3月11日正式徵召李四川參選新北市長，而李四川已經遞出辭呈，目前傳出蔣萬安批核時間為3月10日，而李四川在北市府的最後一場會議，是在9日主持北市都委會，處理士林區社子島開發案審查。