郭正亮析伊朗有2大籌碼　中俄若出手有變數

郭正亮。(中評社 資料照) 中評社台北3月2日電／美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，伊朗首都德黑蘭等多地傳出爆炸聲，死傷慘重。前“立委”郭正亮指出，伊朗有國土縱深跟荷莫茲海峽這些死籌碼，如果中俄出手就有變數，且美國還要留庫存，戰斧飛彈只能打7天。



郭正亮1日在《國際直球對決》節目表示，伊朗內部可能會鬆一點神權的控制，這個可能性存在，可是，不是顛覆性的改變。他質疑要把伊朗的神學味道、革命味道，還有把“憲法”那一條“消滅以色列”整個刪除？因為伊朗就把這個寫在“憲法”裡面，說要把以色列從地球抹除，這真的太強硬了。這就要看伊朗自己怎麼去調整。



郭正亮指出，以色列跟伊朗要和解？那一定要有一個和解點，不然要伊朗退到整個原來的主張都不見，幾乎是不可能的。伊朗有幾個優勢：第一、你能佔領我嗎？第二，荷莫茲海峽連續堵個3個月，世界受得了嗎？這是伊朗的死籌碼。伊朗在武器上是打不過美國跟以色列，可是如果中俄出手？那就會有小變數，所以接下來還有得看，因為剛剛以色列又發動了第二波攻擊。



郭正亮強調，可是對美國來講，他們計算彈藥庫存，主要指的是戰斧飛彈，戰斧飛彈美國只能打7天！為什麼？因為美國要保留庫存量，這是美國軍方堅持的原則。