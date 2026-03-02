盧秀燕曝美要求軍購9千億　羅廷瑋證實

藍委羅廷瑋（左）接受廣播節目千秋萬事主持人王淺秋專訪。（照片：千秋萬事提供） 中評社台北3月2日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕3月中旬將赴美訪問。盧上週北上與國民黨“立委”餐敘，餐會裡傳出美方要求的軍購金額約新台幣9000億元，若國民黨版只願意編列3500億元，將會讓美方不滿。盧子弟兵、國民黨籍“立委”羅廷瑋2日接受廣播節目訪問時表示，黨內的版本分別有3500億元、8100億元等，美方的意見則是9000億元。



羅廷瑋等於間接證實，餐會裡傳出的美方要求是真的。



羅廷瑋接受廣播節目千秋萬事主持人王淺秋訪問時指出，希望能協調出不失“國防”需求，又能與美方有默契，盼透過盧秀燕訪美過程中有更多溝通機會，因為就他們瞭解，美方還是接到很多民進黨單方面的錯誤資訊，把我們貼上很多紅標籤，讓美方很擔憂。



國民黨版軍購特別條例將在6日付委審查，據台媒報導，國民黨智庫私下提供給部分“立委”的“國防”特別條例說帖，明講國民黨立場就是支持3500億元的“國防”軍購。而藍委徐巧芯日前提出8000億軍購特別條例，內容包括她所瞭解的美方在整個過程當中，包含尚未公佈第二波、第三波，可能販售給台灣的所有軍購項目（例如無人機防禦系統），並且要求對美採購用特別條例，對台採購回歸一般公務預算。



對此，羅廷瑋表示，很多藍委的想法是6000億元到8000億元，徐巧芯的版本將民進黨漫無目的的空白支票更具體化，包括無人機、火箭、防空系統等，這也是為什麼徐能說服青壯派的“立委”，很多藍委都希望以徐巧芯的版本為主。但黨中央是希望先通過美方已公布的3500億元，但藍委們認為後續還有維護等狀況要納入。



羅廷瑋指出，這也是為什麼民眾黨一開始提的是4000億元，後來他們自己檢討後也說，會透過修正動議或新版本，讓黨版更完善。因此國民黨也希望在過程中記取民眾黨目前的狀況，推出更完善的版本。



對於盧秀燕日前北上夜宴多位藍委詳談軍購、台美關稅協定，羅廷瑋說，智庫與黨中央的版本是比較模糊的、沒有具體的看到，希望黨中央能與黨團多一點溝通，最後的結果還是尊重黨團的討論。