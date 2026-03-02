搶年長票出新招！黃國昌推新北歡唱巴士

黃國昌在新北歡唱巴士上與長輩互動、高歌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月2日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉逐漸加溫，台灣民眾黨以創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌“雙太陽”方式推進。為了爭取民眾黨最弱勢的長輩票，新北市長參選人黃國昌2日推出“新北歡唱巴士”行走新北市各行政區，抓住60歲以上的長者娛樂活動，要與長輩歡唱卡拉OK拉近距離。活動還沒開始，就有長輩笑著跑來與黃國昌等人合照。



民眾黨推新北歡唱巴士2日從新北市新莊區出發試航，首日就有約20位長者報名上車與黃國昌、民眾黨籍新北市議員參選人唱卡啦OK，黃國昌也在車上開金賞高歌數曲，讓整車氣氛歡樂無限。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌2日召開“新北最會唱哥哥姐姐金嗓賽 新北歡唱巴士亮相”記者會，黨籍新北市議員陳世軒、新北市板橋區市議員參選人林子宇、新北市中和區參選人陳怡君、新北市三重蘆洲區參選人陳彥廷、新北市汐止萬里金山區參選人陳語倢等人出席。



黃國昌表示，在連續假期結束後的第一個上班日，新北歡唱巴士正式啟動，希望新北市60歲以上的長者們能夠以歌會友，藉此提供長輩們退休後除了待在家中外更多陽光健康的選擇。此次活動也將在歡唱巴士上舉辦趣味競賽歌唱，讓大家盡情地引吭高歌。



媒體問及是否想加強60歲以上長者票？黃國昌說，民眾黨希望藉由輕鬆快樂、陽光正面的活動，能讓更多長輩認識民眾黨。民眾黨不僅是年輕人的政黨，我們在壯世代、銀髮族都努力在推動政策。希望所有參加此次活動的長者們都能唱得開心，迎向更健康的人生。



陳世軒指出，已在跑基層時親自聽過新莊區長輩們的歌聲，因此可以保證此次活動冠軍絕對會是新莊區的參賽民眾。這次活動可以撥打報名專線，只要年滿60歲就可以參加。他笑說，他的父親中國國民黨籍新北市議員陳明義即將要滿60歲，他也想替父親報名來歡唱。



民眾黨三重、蘆洲區黑馬政治素人陳彥廷指出，在賣場有許多跟長輩顧客相處的工作經驗，也都能運用在與鄰居長輩的接觸上，這些工作經驗都讓自己相當受用。希望藉由此次活動能提供新北市長者們生活上的調劑，讓大家身心上都能有更好的發展。



陳怡君、林子宇則爭相為自己選區的長輩發聲，強調新北好歌喉不一定是在新莊區，中和區、板橋區的長輩也都藏龍臥虎、高手在民間。邀請每一位新北市的長輩們趕緊打電話報名，一起切磋歌技、聯絡感情。