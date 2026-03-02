蘇巧慧首超車李四川？侯友宜：要看續航力

新北市長侯友宜接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月2日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍台北市副市長李四川預計10日將投入新北市長選戰。同黨籍新北市長侯友宜2日出席新北市八里污水處理廠移交典禮，被問到是否擔心時間點太晚，侯友宜回應，我們都會一起全力以赴、並肩作戰，希望市政能夠延續下去。



記者追問綠營釋出最新民調，蘇巧慧首次超車。侯友宜表示，選舉跟市政都是一樣的，我們要看的是續航力。



中國國民黨籍台北市長蔣萬安、中國國民黨籍新北市長侯友宜、中國國民黨籍“立委”洪孟楷、民進黨籍“立委”蘇巧慧2日一同出席八里污水處理廠移交典禮，汙水廠管理權將由台北市移交給新北市。自1997年起台北市工務局管理長達29年。侯友宜步入會場前接受媒體聯訪。



被問到是否擔心李四川投入選舉時間點太晚，侯友宜回應，我們都會全力以赴並肩作戰，希望市政能延續下去。



記者追問台北市提出育兒減工時，是否對新北造成壓力。侯友宜指出，新北市一直是多元化育兒友善環境，我們曾經估計如果要實施的話，大概要花新台幣78億，會做好謹慎評估。



被問到蘇巧慧一同出席是否會與她分享汙水治理經驗，侯友宜回應，新北市在汙水下水道興建已經達127萬戶，是全台最高。新北市在汙水的處理以及對水質的流放都採最嚴格的標準。包括今天八里汙水處理廠的交接，都非常謝謝台北市工務局替我們承擔了29年的責任。



記者提問新北市長參選人是否本來就有共識，不要走到初選以及藍白合有何規劃，侯友宜指出，我們跟四川、和然都是老同事也是老朋友，我們之間的溝通一直都很順暢。尤其我們都是衹有公心、沒有私心。一切以團結和諧、面對選戰。