民眾黨前主委許智富宣布參選澎湖縣長

許智富宣布參選澎湖縣長。（照片：許智富提供） 中評社澎湖3月2日電／下屆澎湖縣長爭奪者眾多，前澎湖縣副縣長、民眾黨縣黨部前主委許智富2日宣布以無黨籍身份投入縣長選舉。目前除國民黨與民進黨2黨確定推出選將之外，已有3名無黨籍人士宣布參選，分別是前馬公市長葉竹林、海洋保護志工陳盡川、前澎湖縣副縣長許智富等人。



許智富曾被視為國民黨籍前縣長賴峰偉的接班人，任西嶼鄉公所秘書被挖角，一躍成為澎湖縣副縣長，並曾轉任民政處長。但因賴峰偉連任失利，許智富以民眾黨身份投入馬公選區議員選舉，以些微票數落敗後，轉戰房地產界，蟄伏4年再度復出，挑戰百里侯寶座。



下屆澎湖縣長，國民黨已徵召湖西鄉長陳振中參選，民進黨部分由現任縣長陳光復爭取連任，但陳光復日前因跌倒顱內出血，目前仍在高雄榮總加護病房，後續復原狀況仍待觀察，影響民進黨在澎湖布局。



許智富表示，他不代表任何政黨，只代表全體澎湖縣民，要做一個真正“全民的縣長”，徹底打破黨派藩籬，讓澎湖的發展回歸專業、效率與在地關懷。澎湖需要的，不是藍綠對抗延長賽，而是能立即上手、帶領大家走出困境的掌舵手。



他強調，這4年來澎湖建設幾近停擺，各行各業陷入前所未有的困境。澎湖不能再虛耗光陰，急需一個對縣政運作瞭若指掌、具備完整行政歷練的領導者。



許智富提出一套全方位、務實可行的施政藍圖，包括：醫療升級刻不容緩，推動“離島急重症醫療強化計劃”；垃圾問題徹底解決，興建智慧再生環保垃圾焚化爐；重光園區華麗轉型，推出“重光再生計劃”；打造真正高齡友善的家園，鼓勵住宅加裝電梯；落實真正的地方自治精神，培養在地專業團隊。