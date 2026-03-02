藍軍購條例納延遲交貨罰則？洪孟楷：到時報告

藍委洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 八里污水處理廠移交典禮。（中評社 莊亦軒攝） 媒體到現場採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月2日電（記者 莊亦軒）中國國民黨“立法院”黨團將自提軍購特別條例版本。國民黨籍“立委”洪孟楷今天表示，黨團希望“國防”除了應把錢花在刀口上，武器也應如期、如實到貨，本周五前一定會提出版本。記者追問是否會有延遲交貨罰則？他回應，到時候一定會和大家報告。



中國國民黨籍台北市長蔣萬安、中國國民黨籍新北市長侯友宜、中國國民黨籍“立委”洪孟楷、民進黨籍“立委”蘇巧慧2日一同出席新北市八里污水處理廠移交典禮，汙水廠管理權將由台北市移交給新北市。自1997年起台北市工務局管理長達29年。



國民黨本周將推出黨版軍購特別條例草案，傳出預算規模為新台幣3500億元加N，更訂定美方延遲交貨罰則。



洪孟楷指出，本周五前藍營一定會提出自己的“軍購條例”版本。是否會有延遲交貨的罰則，洪孟楷表示，藍營希望如果真的要付錢購買武器，就必須如實、如期到貨。如同大家看到的，2019年編列的鳳翔專案的66架F－16V本應於2024年到貨，但到2026年一架都還沒到。



洪孟楷點出，延遲到貨當然可能有其他因素，但藍營希望“軍購”的目的是要捍衛“國防”，就應該把錢花在刀口上。並且採購的武器能如期、如實地到達，藍營版本是否會有處罰機制，相信在最終結果出來時一定會跟大家報告。