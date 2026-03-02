因應中東戰火　卓榮泰急開會議啟動能源應變

因應中東局勢，卓榮泰2日邀集相關部會聽取最新情勢報告及部會整備作為。（照片：“行政院”提供） 卓榮泰。（照片：“行政院”提供） 中評社台北3月2日電／美國聯手以色列空襲伊朗，中東戰火升溫，對此“行政院長”卓榮泰2日上午臨時取消行程，並邀集台“財政部”、“金管會”、“外交部”及“經濟部”召開會議，聽取中東最新情勢報告及部會整備作為，聚焦股匯市波動、當地僑胞及民眾、能源供給與物價預作因應準備。



“行政院”發言人李慧芝表示，卓榮泰上午邀集“財政部”、“金管會”、“外交部”及“經濟部”召開會議，聽取中東最新情勢報告及部會整備作為。會議中“財政部”及“金管會”報告，目前股匯市波動情形尚在預期及可控範圍之內；“外交部”指出、目前各駐館處人員皆已啟動緊急應變機制並與當地民眾保持密切聯繫；“經濟部”能源署則表示，目前國際油、氣價格及供給，將隨戰事升溫而有波動風險，卓榮泰也請“政務委員”季連成就情勢觀察提出分析。



李慧芝表示，卓榮泰在聽取各部會報告後表示，對於不可預知的戰事，各部會仍需審慎應對，密切注意國際情勢發展；請“金管會”及“財政部”持續觀察股匯市動態；請“外交部”盡力維護各駐館處人員安全，並全力協助當地僑胞及民眾，尤其目前尚有觀光、旅行團仍滯留當地，請“外交部”與“交通部”瞭解並協助食、宿問題以及離境移動的狀況。



李慧芝說，卓榮泰請“經濟部”啟動能源應變小組，協調能源供給來源；而對於可能的物價影響，也請副院長鄭麗君召開穩定物價小組會議，預作因應準備。



與會人員包括“行政院副院長”鄭麗君、秘書長張惇涵，及政委陳時中、葉俊顯、季連成、林明昕、馬永成，以及李慧芝、副秘書長阮昭雄、“財政部長”莊翠雲、“金管會主委”彭金隆、“外交部次長”吳志中、“經濟部”主秘莊銘池、能源署代理署長吳志偉。