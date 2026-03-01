邱世卿：美攻伊朗誠信蕩然　中美峰會有變數

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月3日電（記者 方敬為）針對美國聯手以色列對伊朗展開軍事攻擊，台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，美國在對伊朗進行核談判的過程中，忽然發動攻擊，甚至是斬首行動，公然違反聯合國公約等國際法框架，誠信蕩然，且相關行動某程度上也有威懾中國大陸的成分，可能影響北京接受美國總統特朗普訪華的意願，讓中美峰會產生變數。



邱世卿指出，美國對伊朗的軍事行動，目前看來並未在原先設想的路徑上推進，美國本想採取閃電戰快速收拾戰場，但顯然，伊朗最高領袖哈梅內伊即使被斬首勢力並未完全被連剷除，反而隨即啟動權力交接，當戰線拖長，美國就可能陷入消耗的泥淖內，特朗普在國際舞台上的戰略主動權將大幅流失。



他進一步分析，美國對中東產油國家出手，將導致全球非產油國的能源取得受到波及，在地緣戰略布局方面，伊朗距離中國相對遙遠，對中國的影響程度也相當有限。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



分析美國聯手以色列對伊朗發動軍事攻擊，邱世卿表示，美、以在與伊朗外交談判之際，猝然對伊朗發動軍事打擊，此舉不僅震撼中東地緣政治，更對特朗普今年3月底訪華行程投下巨大變數。



他指出，美國以談判為掩護、實則遂行武力打擊的兩手策略，勢必引發北京當局的高度忌憚。中方無疑會審慎評估，特朗普在訪華期間的承諾是否會在上機回國後便翻臉不認帳，又或是表面營造和談氛圍、背後卻暗耍手段。這類信任危機將直接影響北京接受特朗普來訪的意願。



邱世卿剖析此次美以聯合軍事行動，可以看出其核心戰略與表面上的談判議題毫無關聯。無論是對所謂“濃縮鈾管制、伊朗國內人權爭議，甚至長程彈道飛彈的威脅”，皆只是為發動攻擊鋪陳的藉口。



他說，美方真正的戰略目標十分明確，即是徹底推翻現有的伊朗政權，這對德黑蘭而言是一場不折不扣的“滅國之戰”。為達此目的，美以兩國在開戰首日便採取了極端的斬首行動，直接刺殺伊朗最高精神領袖哈梅內伊。其如意算盤是藉由領導層的真空，在伊朗國內製造政治動盪，順勢扶植反對派奪權，企圖以“快打快撤”的閃電戰術在數日內迅速底定中東親美新局。