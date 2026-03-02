藍彰化縣長人選難產？傳謝典林找綠營邱建富

藍委謝衣鳳（左）與其胞弟、彰化縣議會議長謝典林。（中評社 資料照） 中評社台北3月2日電／2026縣市長選舉腳步逐漸逼近，民進黨已提名“立委”陳素月出戰彰化縣長，中國國民黨人選未定，包括“立委”謝衣鳯、彰化縣府參議柯呈枋及工策會總幹事洪榮章爭取出線，但先前謝衣鳯胞弟、彰化縣議會議長謝典林稱，謝家已承諾不派人參選縣長，讓外界霧裡看花。最新消息傳出，謝典林已籌謀找“奇兵”出馬選彰化縣長，據傳謝家已與民進黨籍前彰化市長邱建富取得合作默契，以無黨籍對上賴清德力挺的陳素月。



彰化縣是六都之外最大的城市，現任縣長王惠美年底8月任滿卸任。民進黨原本有4人爭取彰化縣長提名，分別是“立委”陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富，最後由陳素月勝出。邱建富在初選結果出爐後，一度質疑民調結果，更揚言“不排除脫黨參選”，不過後來態度軟化，稱“團結贏回彰化，是我們共同的目標”。



國民黨則一開始就陷入謝家姊弟之爭，謝衣鳯與謝典林姊弟都有意爭取黨內彰化縣長提名，後來謝典林退讓宣布不爭取提名，但動作頻頻。謝典林在農曆年前開箱豪宅影片，引發廣泛討論，造成謝家形象受損，他更爆料，指謝家早已經跟國民黨說過不參選縣長，“謝衣鳯宣布參選是出乎意料”，讓外界霧裡看花。



根據《周刊王》報導，知情人士透露，謝典林正在下一盤好大的棋，他已看清事實自己2026年“選不上縣長”，若姊姊出線，其縣議長位置還必須進一步讓出來，“這局最後謝家都不會出來選縣長”。報導指出，據傳謝家已邱建富取得合作默契，不排除邱建富義無反顧力拚只當一屆，以取得謝家及偏藍基層青睞，而謝典林農曆年前更進一步透過機要劉坤鱧到台北“帶話”接觸白營，但直到農曆年間才與柯文哲透過“拜年”走春名義接上線。



報導提到，消息人士指出，謝典林希望以“非綠大聯盟”合作模式，無論國民黨內部整合出洪榮章或柯呈舫，都會導向和邱建富“再民調一次”，屆時“洪榮章和柯呈舫都拚不過邱建富”，進一步再建請國民黨中央與邱建富合作，以“無黨籍”對上賴清德力挺的陳素月。



報導表示，邱建富對此未接聽求證電話；謝典林辦公室則稱請示後再予回應。另民眾黨發言人張彤對此直斥，針對毫無事實基礎、沒頭沒尾的“據傳”實在無從回應，並強調民眾黨在地方選舉上持續秉持以民為本、政策優先的核心原則努力，任何合作都是基於彼此理念相同進一步攜手為民服務。