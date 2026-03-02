彰化組非綠大聯盟？白議員建議柯文哲來選

民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭。（中評社 資料照） 中評社台北3月2日電／中國國民黨及台灣民眾黨2026彰化縣長人選未定，近日還傳出兩黨將在彰化縣長人選上“藍白合”，推進“非綠大聯盟”的選舉布局，對此台灣民眾黨彰化縣黨部鄭重否認，強調中央黨部並未就彰化縣長選舉啟動任何“藍白合”或“非綠大聯盟”之整合機制或具體規劃，外界臆測與事實不符。



針對有報導提及前“立委”蔡璧如密訪彰化縣議長謝典霖，持續穿梭協調，倡議“非綠大聯盟”一事，民眾黨彰化縣黨部強調，蔡璧如並非該黨選決會成員，其個人行為與言論，並不代表該黨立場，相關接觸與互動，該黨部亦未參與，外界勿過度解讀。



民眾黨彰化縣議員吳韋達2日接受網路節目《中午來開匯》專訪表示，“彰化謝家”一直處於搖擺狀態，國民黨“立委”謝衣鳳一開始有出來試水溫，“試一下又退一下”，再加上她弟弟彰化縣議長謝典霖有矛盾，地方不可能讓謝家當議長又當縣長“全拿”，這部分還有待觀察。



吳韋達說，國民黨還有一些艱困選區或者還不明的選區，就像彰化縣現在就是如此，“要不讓請柯文哲或黃國昌來彰化選，我覺得這個就很好玩”。



民眾黨彰化縣黨部表示，該黨創黨主席柯文哲及現任主席黃國昌多次公開強調，任何選舉合作的前提，必須建立在明確人選與清楚理念基礎之上，在尚未形成具體提名人選前，空談整合與否，均屬過度延伸。



民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭說，任何未來可能的合作，都必須建立在理念契合、價值一致的前提下，呼籲各界基於事實理性討論，不隨謠言起舞。選舉可以競爭，但政治不應淪為傳聲與操作。外界關心縣長提名布局一事，應由鄭麗文與黃國昌兩位主席共同討論整合，推出最符合社會期待、最能凝聚改革共識的人選。



對於國民黨彰化縣長人選遲未定案，導致“謝家姊弟角力只是煙霧彈”、“謝典林找柯文哲挺邱建富”、“非綠大聯盟二階段再民調”等謠言四起，表態爭取國民黨提名參選彰化縣長的彰化縣政府參議柯呈枋2日表示，相關報派消息滿天飛，根本原因只有一個，就是黨內提名機制一天不確定，謠言就不會停止。



柯呈枋指出，他在上周已接受黨中央約見徵詢，相關討論已正式啟動，本周該黨主席鄭麗文也將到彰化出席黨部新春團拜，顯示黨中央對彰化情勢已有實質掌握，他呼籲中央應儘速定調，給地方一個明確交代。