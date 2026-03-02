王惠美身段柔軟賴也服？傳卸任縣長“入閣”

彰化縣長王惠美。（中評社 資料照） 中評社台北3月2日電／中國國民黨彰化縣長王惠美卸任後的出路成為關注焦點，地方驚傳她除了規劃2028年回鹿港本命區再戰“立委”外，與賴清德交情不錯的她也可能“入閣”，登上台內政或“教育部長”大位，成為“賴政府”不分黨派“廣納賢士”的樣板。58歲的王惠美出身藍營，8年來在彰化淡化政治色彩，維持“府會和諧”。



根據《CTWANT》報導，58歲的“不敗女王”王惠美出身政治世家，父親王福入從“環保運動”起家後競選鹿港鎮長，並在任內過世。當時26歲的王惠美繼承衣缽進入公眾視野，連任3屆彰化縣議員後，在“綠大於藍”的鹿港小鎮2次當選鎮長。2011年適逢有“彰化媽祖婆”之稱的前“立委”陳秀卿過世，披藍袍的王惠美在陳秀卿之子林益邦與改披綠袍的前“立委”陳進丁雙重夾擊下，隔年初以386票驚險勝出登上“立委”寶座。



報導表示，有“立院”人士直指，王惠美圓融的問政風格藍綠都吃得開，因此與後來任“閣揆”的賴清德、時任“立委”的現任高雄市長陳其邁都保持友好互動。這幾年台灣設計展由高雄起發、彰化接棒，王惠美便於公於私多次與陳其邁請益，擔任縣長後從蔡英文到賴清德拜訪彰化她都幾乎“零缺席”，把東道主職責扮得恰如其分。



一名在地民代透露，曾親眼看到王惠美向賴清德遞上牛皮紙袋，裡邊標籤還七彩繽紛，側面打聽才得知是“討建設”，因此儘管這幾年是綠營執政，藍營的王惠美“跟緊緊”要錢也讓賴清德印象深刻。該民代舉例，大年初三賴清德跑去鹿港天后宮參拜時，直指自己從過去擔任“行政院長”時就一直觀察王惠美“質詢其實都準備得非常周到，都站在彰化縣的立場”，除了向王惠美遞出橄欖枝外，也讓人看到2025年“大罷免”32比0把綠營“剃光頭”後，過去對政治敵我“壁壘分明”的賴清德態度也有鬆動。



該民代說，58歲的王惠美自身活力旺盛“看不出想退休”，再經營幾年政治圈並不是問題，年底選戰除了試圖遊說32歲的長子周一中步入政壇選議員接棒外，原先就是為2028年“鳳還巢”“立委”第一選區對戰現任“立委”陳秀寶鋪路。



然而，近期地方卻盛傳，綠營層峰評估與其讓王惠美回頭輕取陳秀寶“立委”大位，不如納為自家之用入閣。該民代指出，王惠美敢於推動“芳苑火葬場”一解彰化縣喊了20年在地火葬問題，就非常適合入主“內政部”門，反觀“內政部長”劉世芳如今已是“看守”部長，若同屬新潮流出身的學弟賴清德開口，選後華麗轉身就可讓“內政部”成為“藍綠合”樣板。

