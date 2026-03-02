彰化推非綠大聯盟？邱建富：人民需要責無旁貸

邱建富。（中評社 資料照） 中評社台北3月2日電／媒體報導中國國民黨在彰化縣長提名陷入膠著，議長謝典霖提出“非綠大聯盟”合作模式，不排除與民進黨初選落敗的邱建富“再民調一次”，最後合推一人力拚已獲民進黨提名的陳素月。對此，邱建富2日強調：“如果人民有需要，我責無旁”



邱建富表示，針對近日媒體報導相關傳聞與揣測，他認為，選舉過程本就會有各種聲音，但自己與團隊自初選結束後從未鬆懈，始終一步一腳印勤走基層，傾聽鄉親心聲，持續為彰化找方向、找出路。



邱建富參與民進黨彰化縣長“類初選”，後來民進黨提名民調最高的新潮流“立委”陳素月參選，邱一度質疑黨中央民調可信度。



邱建富指出，民進黨縣長初選競爭激烈，過程中各方全力以赴，結果既已底定，他予以尊重。然而，地方基層的期盼與焦慮並未因此消失，反而更加殷切。這段時間，他走訪市場、社區與產業現場，聽到的不是對立，而是希望彰化能夠跳脫藍綠白對抗，真正以發展為優先、以民生為核心。



對於外界傳出所謂“非綠大聯盟”或與不同政黨接觸等說法，邱建富表示，政治不應被標籤綁架，更不該讓顏色成為城市前進的阻力。只要是為彰化好、為鄉親好，他都願意理性溝通、廣納建言，但一切仍以縣民福祉為最高原則，沒有任何既定劇本。



邱建富強調，自己歷經多年地方與行政歷練，擁有完整的執政經驗，熟悉縣政運作與地方需求，這是他最大的優勢。他相信，彰化需要的是能立即上手、穩健推動建設、整合各方資源的領導者，而不是再一次陷入政黨對立的消耗。



“如果人民有需要，我責無旁貸。”邱建富語氣堅定地說，這一路走來不是為了個人榮辱，而是因為看見彰化停滯的焦慮與轉型的契機。他願意承擔，也有信心帶領團隊超越藍綠白框架，集結所有願意為彰化打拚的力量，讓城市重新找回光榮與希望。



邱建富感謝各界的關心與支持，並表示未來不論情勢如何發展，都會持續與鄉親站在一起，用行動證明決心，讓彰化在關鍵時刻，做出最有利於未來的選擇。