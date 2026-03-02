柯文哲拜會新竹市藍議長　助攻高虹安

民眾黨創黨主席柯文哲（左一）2日拜會新竹市議會議長許修睿（中）。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月2日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨創黨主席柯文哲2日到新竹市竹蓮寺參拜，身兼竹蓮寺主委的中國國民黨籍新竹市議會議長許修睿也全程陪同，柯感謝許過去對新竹市長高虹安的協助，許則祝福柯滿血歸來，強調新竹市永遠是柯的家鄉。



柯文哲2日到新竹市竹蓮寺參拜，包括許修睿、高虹安、新竹市副議長余邦彥、新竹市副市長、民眾黨新竹黨部主委邱臣遠和多位藍白新竹市議員都到場陪同。



許修睿表示，他很開心今天柯主席能夠再次來到竹蓮寺來參拜觀世音菩薩，過去柯媽媽身體還健朗的時候也經常會來拜拜，幾乎每逢農曆初一、十五都會到竹蓮寺來。政治路一路走來起起伏伏總是有的，現在柯主席滿血歸來，祝福柯主席能夠再創巔峰，新竹市永遠是柯主席的故鄉。



高虹安指出，在元宵節前都還算是過年，所以她很高興今天大家能夠團圓在竹蓮寺，謝謝創黨主席柯文哲每次回到家鄉新竹市都不忘到竹蓮寺來走一走，來跟觀音菩薩祈求大家健康平安。她要感謝許議長和新竹市議會，讓府會同心，一起來創造這麼多好的政策。



柯文哲則說，他要謝謝許議長與很多新竹市議員，過去在議會對高虹安市長的幫忙，也謝謝各位新竹鄉親對高市長的厚愛，希望未來大家可以繼續協助高市長。



柯文哲在參拜後被媒體詢問對藍白合有什麼主張時，強調這應該要去問黃國昌，因為現在黨主席是黃，開會也是黃在開，他從來沒去開過會，所以不會知道。



柯文哲說，他今天到竹蓮寺來參拜主要是因為柯媽過去每逢初一、十五都會到竹蓮寺來拜拜，他跟許議長也早就已經認識很久了，所以大家都是鄉親，因為人不是只有政治，還有生活。