蔣萬安侯友宜同台猛誇李四川　無視蘇巧慧

八里污水處理廠移交典禮，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人蘇巧慧等人皆出席。（照片：新北市政府提供） 中評社台北3月2日電／全台規模最大的“八里污水處理廠”負責北台灣污水處理，29年來由台北市政府代管，2日舉行移交典禮，由中國國民黨籍台北市長蔣萬安代表移交給同黨籍新北市長侯友宜。蔣侯兩人在致詞，猛誇將參選新北市長，但不在場的台北市長副市長李四川。而相較在台上的民進黨新北市長參選人、綠委蘇巧慧，3人沒互動，呈現出藍營的主場優勢。



蘇巧慧提前到場，但蔣萬安遲到5分鐘。媒體詢問蔣萬安，蘇巧慧有來移交典禮，會不會跟她分享雙北的汙水治理經驗？蔣萬安則說，八里汙水處理廠能夠圓滿順利地移交，這過程當中，有無數雙北市府的同仁共同努力的成果，當然也更感謝李四川副市長，他今天雖然不在場，但他也不居功。



在合照時，蔣萬安、侯友宜與蘇巧慧一字排開、舉牌合照，共同見證八里污水處理廠，正式移交給新北市。



台北市長蔣萬安致詞時表示，他要特別感謝，今天不在場、不居功的李四川副市長，他率領我們市府工程的局處，一起努力。”



新北市長侯友宜致詞時也說，李四川副市長也是從這裡工務局局長出去的，也是當過副市長，所以都非常清楚，在交接過程大家都溝通無礙。“我們就是一家人，雙北是一個共同生活圈，早接、晚接，都要接。”



雙北市自2023年7月起共展開44次全廠共4448項財產設備清點與功能測試，今日在“內政部”與國民黨“立委”洪孟楷、民進黨“立委”蘇巧慧等民意代表見證下，台北市政府將代管29年的八里廠，正式移交給新北市政府營運管理。



民進黨新北市長參選人蘇巧慧受訪則表示，汙水處理是“中央”和地方合作，並且讓市民生活更好的一個具體案例，所以未來我們也是希望“中央”和地方合作的案例，能夠繼續持續，所以今天這麼大的事情，新北的大事我們當然來關心。

