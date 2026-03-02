吳宗憲一出線就被攻擊　鄭麗文：民進黨怕了

國民黨主席鄭麗文(右)與藍委吳宗憲(左)。（照片：國民黨提供） 中評社宜蘭3月2日電／中國國民黨宜蘭縣長人選由不分區“立委”吳宗憲勝出，馬上遭綠營參選人等政治人物及網軍攻擊。國民黨主席鄭麗文今天到宜蘭縣黨部出席新春團拜說，“這是好現象”，民進黨緊張、會怕了，外界挑撥藍白合、謠言恐嚇情勒，都不要理，宜蘭不是沒有是非的地方，只要藍白合一定贏，勇敢就不會失敗，希望在宜蘭創下“藍白合的典範”。



吳宗憲2月28日透過民調勝選出線，消息一公布，民進黨提名宜蘭縣長參選人林國漳受訪時批評吳宗憲、黨部主委及縣議會黨團總召陳文昌接連開砲，批評國民黨讓吳宗憲參選縣長，看不起宜蘭人。



媒體報導，鄭麗文說，吳宗憲聲勢上揚後，民進黨網軍與側翼隨即全面出動攻擊，代表對手“很緊張、很害怕”。她呼籲支持者不要被挑撥離間與謠言左右，強調藍白在“中央”溝通順暢，重大議題皆有合作基礎。



鄭麗文喊話，宜蘭是民主勝地，不是“中央”說派誰就得接受，這場選戰不只是地方選舉，更關乎是非黑白與台灣未來。她呼籲，中間選民站出來支持有正義感的候選人，力拚縣長與各級民代全面勝選，“在藍白合作下，宜蘭沒有輸的理由。”



吳宗憲對此回應，宜蘭是民主聖地，人民淳樸善良，選舉是選賢與能，不該淪為“膝反射式”的抹黑謾罵；他還記得民進黨徵召林國漳當天，他給予對方滿滿的祝福，稱讚其專業，這次他只是內參民調勝出，還沒有徵召，就立刻遭到惡意攻擊。