若勸不動鄭麗君戰蔣萬安　戴錫欽：卓榮泰機會高

國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽(右)接受黃暐瀚(左)專訪。（照片：《POP撞新聞》YouTube） 中評社台北3月2日電／年底大選將近，民進黨2026台北市長人選未定，外界認為由“行政院副院長”鄭麗君出馬機率高。中國國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽今天在廣播節目表示，民進黨最終誰出戰台北市長蔣萬安，外界點名民進黨籍“立委”王世堅、“行政院副院長”鄭麗君、台北101董事長賈永婕這三位，目前看起來，雖然鄭是最強對手，但如果勸不動，他認為“行政院長”卓榮泰是比較可能代表民進黨的人選。



戴錫欽2日接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪表示，以王世堅的個性，說不參選就不會改變；以他對賈永婕的理解，參選機會也不高；鄭麗君確實是潛在最強的對手，但要看她會不會放棄過去堅持的理念參選。他強調，最近民進黨議員已有人公開勸進鄭麗君，黨內普遍認為她是現階段最強人選，但她過去一直對參選這件事抱持保留的態度。



戴錫欽認為，如果最後“派不動”鄭麗君，賴清德可能轉而徵召卓榮泰出戰台北市，這也是守住綠營基本盤相對的安全牌。但他指出，卓榮泰之前在大罷免還有“立院”對幹衝突的形象已深植人心，爭取中間選民的能力不如鄭麗君，局限性比較大。論選區屬性與個人特質，戴錫欽依舊認為鄭麗君是民進黨最強台北市長人選，但考慮到賴清德可能“勸不出”鄭麗君，才分析最後很可能是卓榮泰出線。



談及現任台北市長蔣萬安選情，戴錫欽表示，民眾黨沒有提名台北市長、民進黨人選也還沒確定，目前是蔣萬安“一個人的武林”。對於現任來說就是要靠政績作為主要訴求，蔣萬安在政績部分是“有料的”，包含大巨蛋經濟、輝達落腳北士科、捷運動工、營養午餐免費等，也延續雙城論壇的交流，都讓市民有深刻的感受和成果。



另外在台北市議員提名部分，戴錫欽提到五選區中正萬華，若3月26日京華城案宣判，應曉薇“過關”，現任四議員將與新人張延廷、李孝亮、郭音蘭“初選七搶四”。六選區大安文山，現任八席加新人李易儒將“初選九搶八”。過去藍營台北市議員一向是“現任優先”，如今恐將出現與新人初選比拚的狀況。