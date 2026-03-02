陳文甲：美伊戰爭示警台灣　不能全依賴大國

開南大學副校長陳文甲接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月3日電（記者 張穎齊）針對美國聯手以色列轟炸伊朗，導致伊朗最高領袖哈梅內伊身亡。開南大學副校長陳文甲接受中評社訪問表示，此一事件對全球戰略格局產生震盪，也為4月可能舉行的中美領導人高峰會增添變數；對台灣而言，更提供至少三層重要借鏡，顯示不能將安全完全寄託於大國。



陳文甲指出，第一層借鏡在於美國總統特朗普的軍事意志與決斷力，此次美國在中東對核心敵手伊朗採取高強度行動，顯示當區域關鍵安全與美國利益遭受挑戰時，華府仍會即刻動用軍力維繫秩序與盟友安全。這對台海具有雙面意義，一方面對中國形成嚇阻訊號，顯示美方不會全面退場；另一方面，也提醒台灣不能將自身安全完全依賴美日，必須建立可信的自我防衛能力，“唯有自主，才能人助”。



陳文甲，日本大阪商業大學地域政策學博士，現任開南大學副校長、董事會主任秘書兼“國家暨區域研究中心”主任、日本台灣後援會名譽顧問、台灣日本研究院資深顧問、政治大學國際事務學院兼任副教授、印太戰略智庫特別顧問等。曾任開南大學國際企業學系暨研究所助理教授兼國際及兩岸事務處副處長、中山大學中國與亞太區域研究所兼任助理教授。



陳文甲向中評社說，第二層借鏡則是大國博弈下的議題交換風險，中東衝突升高後，美國在全球戰略資源分配上勢必更為審慎，若未來中美高峰會進行廣泛議題交換，台灣問題可能被納入更大的談判框架。這不必然意味台灣會被犧牲，但凸顯台灣必須提升自身戰略能見度與不可替代性，避免被視為可交易的籌碼。



他說，第三層借鏡則在於區域聯盟的重要性，美國在中東的行動高度仰賴盟邦協力；同樣地，在印太地區，美日同盟與多邊合作將是關鍵支柱。台灣應深化與美國及理念相近國家的安全鏈結，並同步強化經濟韌性與供應鏈戰略價值，使自身成為區域穩定的貢獻者，而非單向依賴者。



陳文甲進一步指出，從伊朗問題延伸觀察台海情勢，若發生“台灣有事”，美國與日本勢必將介入，日本與以色列同為美國戰略前緣國家，在經貿與區域安全上高度配合華府，也突顯日本在印太安全架構中的關鍵角色。近期中國大陸商務部對日本軍民兩用物資實施管制，自民黨也提出回應措施，顯示日本正加速“去中國化”，在現實主義與安全利益最大化考量下，仍將循美國戰略方向前進。