關注：民進黨趁美伊戰火續打抗中防衛論述

民進黨主席賴清德（中）。（照片：民進黨提供） 中評社台北3月3日電（記者 張穎齊）美國與以色列日前聯手對伊朗發動空襲，中東局勢驟然升溫。民進黨政府與綠營人士連日密集發聲，將國際戰事連結抗中，強調自我防衛決心，並再度將矛頭指向在野黨提出的軍購預算版本。



綠營對美國、以色列與伊朗的戰事，密集出招。賴清德強調“國安”團隊即時掌握情勢、啟動應變機制，並關注能源、原物料價格對經濟與民生的影響，展現穩定民心與治理層面的態度；同時多位綠委與黨務幹部，則將中東衝突進一步連結至台海安全，指出國際戰事對台灣防衛決心的“示警意義”。



防務議題再次成為論述核心，民進黨方面質疑在野黨所提出的“國防”特別預算與軍購條例版本，認為經費規模與制度設計，恐不足以回應當前國際安全環境的變化。相關說法強調，國際社會正密切關注台灣是否具備自我防衛決心，而“立法院”的審議動向，可能被外界解讀為政治訊號。



值得注意的是，這類論述在強調外部威脅的同時，也高度倚賴對美國行動模式的觀察。美國在中東的快速軍事打擊，被部分綠營支持者視為對潛在對手的嚇阻示範，甚至在社群平台上出現將美國對伊朗、委內瑞拉的行動，類比為對中國與俄羅斯的戰略警告。然而，這樣的類比是否適用於台海情境，仍存在不同解讀空間。



一方面，美國在中東動用軍力，顯示美國在核心利益受到挑戰時的決斷力；但另一方面，美國迄今未承諾台海若有事，美國將出兵護台。遠距離的中東戰場，與台灣所面對的地緣環境、軍事距離與衝突型態，存在本質差異。美國能否對台海情勢採取與中東相同層級的介入，仍屬未定之數。



在此背景下，有觀點開始關注，當民進黨持續以國際戰爭作為強化“國防”預算與軍購的論述依據時，是否也同步評估其他降低風險的選項。兩岸互動、危機管理與溝通機制，在相關發言中相對著墨有限。如何在強化防衛與避免誤判之間取得平衡，仍是台灣長期面對的結構性課題。