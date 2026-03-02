林深靖：特朗普興風作浪　突顯中國穩定力量

左翼民間團體平行政府秘書長林深靖。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月3日電（記者 蔣繼平）美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊，戰火已波及中東多國。左翼民間團體平行政府秘書長林深靖向中評社表示，特朗普的不確定性加上到處去興風作浪，造成武力衝突與衝擊經濟，搞得國際社會人人自危，朋友越少、敵人越多、沒敵人還製造敵人，不會長久且物極必反。相較之下，反而凸顯出中國作為一股國際上穩定的力量，況且也衹有中國有這個實力。



林深靖，1961年生，在台南定居，法國理昂第三大學現代文學碩士。曾任《南方雜誌》編輯、《亞洲周刊》特約評論員。著有《政經事件簿》、《無德小英》等作品。社運界人士。平行政府是訴求與當權統治者處於平行抗衡的狀態的民間團體。



林深靖表示，剛過完農曆年就遇上新的世界局面，有如習近平所講的“百年未見的變局”，今年更加明顯。也如同意大利哲學家葛蘭西（Antonio Gramsci）曾說的“舊世界已死，新世界未生。此時此刻，乃群魔亂舞的時代。”



林深靖表示，過去以聯合國、世界貿易組織等二戰後制定的規則來運行的方式，已經消逝了，變成特朗普在制定規則，掀起關稅戰。但特朗普可以呼風喚雨，也是因為大家承認其為霸權，美國作為舊規則的霸權，大家不得不聽他。



林深靖表示，但是在特朗普制定新規則的部分，整個反彈、物極必反越來越明顯，願服從的夥伴越來越少，受到的挫折越來越多。譬如特朗普的“和平委員會”，根本沒有幾個國家理會，能走多遠是問號。



林深靖表示，美國2003年打伊拉克時，很多國家有加入，英國是最主要的、連日本也派兵。但這次美、以攻打伊朗，只剩綁在一起的美、以而已，連英國這次都跳出來譴責。所以美國在世界上的朋友是越來越少，敵人越來越多，沒有敵人還去創造敵人。但是世界的運作，畢竟是不能沒有規則的，否則世界大亂。人類已非萬年鬥爭的時代，已非無規則無法律，已非野蠻時代的暴力為上。



怎麼看美國相繼出手對付委內瑞拉、伊朗等石油國家？