彰化非綠推邱建富？蔡壁如：柯認為勝算不大

蔡壁如。（中評社 資料照） 中評社台北3月2日電／媒體報導中國國民黨籍彰化縣議長謝典霖透過與台灣民眾黨前“立委”蔡壁如及民進黨彰化市前市長邱建富“藍白綠合”，推動由邱建富用無黨籍以非綠大聯盟名義參選彰化縣長，謝並要蔡向柯文哲回報此提議，對此蔡壁如2日表示，她確實有受謝典霖之託，透過管道向柯文哲提報上述，但柯認為邱建富勝算不大，此事迄今無下文。



根據《中時新聞網》報導，蔡壁如指出，她受謝典霖之邀，參加彰化縣議會的議政沙龍活動，在議政沙龍授課之餘，她與謝典霖聊天時，謝典霖提及“藍白綠合”一事，彰化市前市長邱建富也在議政沙龍授課，謝典霖提出因國民黨彰化縣長提名人選未定，基於“藍白綠合”，可推邱建富以無黨籍的非綠大聯盟身分選彰化縣長。



當時謝典霖要她將上述提議呈報給民眾黨創黨主席柯文哲，她也透過管道有將這個提議傳達給柯文哲，但一直到今天為止，此事都沒有下文。她曾側面瞭解狀況，得知柯文哲認為邱建富“贏面不大”。



蔡壁如認為，不管是不是藍白綠合，或推出非綠大聯盟的共主，她都希望民眾黨在彰化縣長選戰中要有人選，至少也要有角色，有母雞在帶，才比較能帶動整體的選情，民眾黨的提名人也比較有機會在藍綠夾殺中突圍。