蘇偉碩：柯文哲326宣判若失參選資格很傷

反萊豬醫師蘇偉碩。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月3日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨今年228登場的“一日北高”騎自行車活動有兩個太陽合體，但媒體關注度不高引起注意。反萊豬醫師蘇偉碩向中評社分析，聲量、流量取決於政治明星的未來性，目前卡在創黨主席柯文哲政治地位未定，若3月26日一審宣判10年以上，恐失去參選2028資格，民眾黨握有門票但若無候選人，那就會很傷，所以活動辦起來聲勢無法太大。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。



民眾黨2月28日按照往例“一日北高”騎自行車從台北到高雄共380公里，今年有創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌一起騎。柯文哲去年因京華城、政治獻金案被羈押而缺席，今年再度復出。不過今年媒體關注度不高，引起討論。



對此，蘇偉碩表示，關注度不高的現象，第一，因為今年是2026地方選舉，大戰略就是藍白合，如果三強鼎立就是保送民進黨，所以勢必衹有整合。聲量雖然沒有很大，應該也不是最大的問題，年底選舉整合這才是最重要的。藍、白要有規則、有制度化、有長遠性的整合。



蘇偉碩表示，當然民進黨戰略就是讓藍、白不能順利合起來，或者讓藍白“1加1大於2”的效益最低，所以一定是用各種方式來見縫插針。



蘇偉碩表示，第二，也可以觀察年輕選民是否已對228仇恨無感，民進黨只能操作對立、仇恨、打悲情牌，柯文哲本來就認為這不應該作為政治炒作與動員，過了228一切又回到原點，真正的問題不解決，只是年復一年，不斷的仇恨動員。

