柯文哲回新竹家鄉賞櫻試水溫　人氣大不如前

民眾黨創黨主席柯文哲2日回新竹市家鄉，人氣已大不如前。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月2日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案將在26日一審宣判，近期柯到處拜會地方要角，努力拉抬白營小雞聲勢，但柯2日回新竹市家鄉到新竹公園賞櫻時，現場僅剩約20多名小草（民眾黨支持者）跟隨，人氣已明顯大不如前。



柯文哲在新竹市出生長大，因此新竹市向來被視為是民眾黨的大本營，柯2024大選在新竹市也拿下34.3%得票率的好成績，民眾黨政黨票在新竹市更開出29.35%的紅盤。



柯文哲2日回新竹市家鄉到新竹公園賞櫻，包括民眾黨新竹黨部主委、新竹市副市長邱臣遠、民眾黨籍新竹市議員李國璋和宋品瑩、民眾黨籍新竹縣議員林碩彥等人都到場陪同。



柯文哲繼上週到苗栗縣拜會中國國民黨籍苗栗縣長鍾東錦後，2日又回到新竹市家鄉拜會國民黨籍新竹市議會議長許修睿，積極拉抬白營小雞的聲勢。柯拜會完許後，又到新竹公園賞櫻，但新竹公園的多數櫻花已冒出綠芽，僅剩的櫻花並不多。



不僅新竹公園的櫻花不多，連到場的小草也不多，現場僅剩約20多名小草跟隨，顯見柯文哲在新竹市家鄉的人氣已大不如前，民眾黨2026在新竹市的選情將備受考驗。

