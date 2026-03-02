前藍委許毓仁將赴美國會　籲軍購預算快過關

前藍委許毓仁將赴美國會作證。（照片：許毓仁臉書） 中評社台北3月2日電／台灣聯外網路通訊仰賴海底電纜連接，近年頻傳受損事件。前中國國民黨籍“立委”、現任華府哈德遜智庫研究員許毓仁2日在臉書宣布，他受邀前往美國國會“美中經濟暨安全檢討委員會”（USCC）作證，針對台灣海峽海底電纜的戰略地位與破壞風險發表證詞，並強烈呼籲台灣“立法院”應儘速通過“國防”預算，強化關鍵基礎設施的防護力。



許毓仁臉書發文表示，他將於美東時間3月2日出席這場由共和黨、民主黨共同聯席的聽證會。本次主題聚焦“海底基礎設施與戰略資源”，核心環繞台海海底電纜的破壞風險，以及整個印太地區海底基礎設施韌性的關鍵重要性。



許毓仁是TEDxTaipei共同創辦人，2016年以國民黨不分區“立委”身分進入“立法院”，積極推動婚姻平權、數位經濟、創新創業等進步議題。2019年台灣通過同婚法案時，他因支持“行政院”版專法“倒戈跑票”，隨後未列入下屆藍營不分區名單。



許毓仁指出，全球超過95%的數據傳輸仰賴海底電纜，這不僅連結金融市場、支撐安全通訊、維繫經濟與“國家安全”，更是現代世界真正的“隱形命脈”。然而，這些關鍵設施卻正變得越來越脆弱。若台灣周邊的重要樞紐發生一次重大中斷，無論是蓄意破壞或灰色地帶行動，都可能對全球經濟與盟友軍事通訊造成深遠衝擊。



許毓仁表示，他將在證詞中強調四大訴求：



一、海底電纜網路是攸關美國與盟友經濟安全與“國家安全”的戰略基礎設施；



二、台灣海峽已成為潛在衝突熱點，一旦發生破壞行為，可能切斷亞洲與世界其他地區之間的關鍵連結；



三、捍衛台灣安全，是維護這些基礎設施完整性與印太整體韌性的核心；台灣“立法院”必須儘速通過“國防”預算，強化自我防衛與關鍵基礎設施保護；



四、美國必須與台灣、日本、菲律賓等區域盟友合作，加強海底電纜防護、分散路徑、建立安全備援與快速修復能力，避免“單點失效”（single point of failure）演變成全球性危機。



最後，他說，此刻的國際局勢，正在進入一個結構性轉折：全球秩序重組組、地緣政治衝突、科技、軍事競爭，有一條幾乎看不見、卻至關重要的戰略命脈“海底電纜”。不僅因為它關乎台灣的安全，更因為它涉及整個自由世界的連結與韌性。