元宵乞龜　高雄龍池宮廟埕都是錢（組圖）

高雄市三民區的“本館龍池宮”，大龜王價值新台幣136萬元。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月2日電（記者 蔣繼平）“乞龜”是元宵節期間常見的民間祈福習俗。位於高雄市三民區的“本館龍池宮”，今年廟埕擺放用紙鈔、錢幣做成的大小錢龜，總價超過新台幣8百萬元造成話題，吸引民眾一探究竟，安全起見廟方也得派人全天守候，成為元宵特殊景象。



乞龜的由來與早期農業社會物資匱乏有關，民眾於元宵節向神明擲筊祈求龜狀糕點（寓意招財、長壽、平安），帶回家分享以求庇佑，並約定明年以“加倍”的龜回贈還願。早期常用麵粉製成，現則演變為米龜、金龜等各式類型。



本館龍池宮的大龜王是以1千張千元鈔票製作，龜殼內還有洋酒、高粱、香菇乾貨、米等，價值新台幣136萬元。二龜王是7百張5百元鈔票製作，價值51．6萬元。三龜王則是1千張1百元鈔，價值約20萬元。另有約1百隻的大大小小錢龜。



廟方指出，隨著時代改變，乞龜帶回家也吃不完，20年前改用金錢製作錢龜，從1元、50元硬幣，到1百、5百、1千元鈔票皆有。每年透過志工花上2個月時間來製作，並於大年初一至十五日舉辦熱鬧的乞龜活動。



本館龍池宮的乞龜活動每年吸引6千人參與，元宵節當晚將是活動高潮，廟方舉辦的擲筊大賽將進行最後決賽，最大獎有兩輛機車，以及其他家電獎品等著有緣人帶回家。另外大小錢龜只要向媽姐擲筊乞得，即可以上面的價錢帶走。



本館龍池宮創於清乾隆時期，當初以石碑雕刻奉祀天上聖母為主神，再由先民遠赴唐山請回金尊來此安奉，在清道光年間是以土角厝建築的小廟，1987年成立管理委員會後興建新廟，才有今日的風貌。