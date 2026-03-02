訪美前合體蔣萬安　盧秀燕喊姊弟同心

盧秀燕送上4只提燈，暗示3寶爸蔣萬安再拚一胎。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月2日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台北市長蔣萬安今天晚間受邀到台中市參觀2026中台灣燈會，同黨市長盧秀燕親自接待，兩人合體受到現場民眾熱烈歡迎。由於盧秀燕預計3月中旬訪問美國，蔣萬安特別致贈旅行頸枕，並主動祝福訪美順利！盧秀燕則回贈4只“姆明”造型提燈，暗示蔣萬安“再拚一胎”，蔣立即推敲出含意，盧當場直呼“姊弟同心”，強調台中、台北會繼續互訪合作。



盧秀燕與蔣萬安每年都會安排一次互訪交流，今年蔣萬安選在中台灣燈會落幕前夕，2日晚間到燈會現場參訪，由於時間點恰逢盧秀燕訪美前夕，引發關注。



盧秀燕親自接待，爭取參選國民黨台中市長提名的“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔也陪同出席，藍營要角集結。蔣萬安與盧秀燕並肩步入燈會會場，沿途受到民眾熱烈歡迎。



盧秀燕帶蔣萬安參觀“姆明”主燈聲光秀，蔣欣賞完畢，直呼精彩，並當場請北市府觀傳局長余祥任爭取經，讓台北燈節更加精采，也歡迎盧秀燕回訪參觀台北燈節。蔣萬安並在交換紀念品的環節中，送上台北燈節“柯博文”造型提燈，中國大陸公仔品牌“泡泡馬特”盲盒組給盧秀燕，此外還有一顆旅行頸枕，並主動祝福盧秀燕訪美順利！



盧秀燕則笑稱，她即將訪問美國，可能來不及回訪台北燈節，她欠台北市“一攤”，之後一定會還。她並回贈4只“姆明”造型提燈，以及“幸福蜜馬”禮盒。蔣萬安立即指出，他家裡只有3寶，但盧市長卻贈他4只提燈，莫非是要暗示他“再來一胎”？盧當場直呼“姊弟同心”，既然猜出來，就請回家與弟妹商量看看，是否再接再厲！引起哄堂大笑。



盧秀燕3月中旬將赴美東訪問，被政壇解讀意在與國民黨主席鄭麗文的兩岸路線區隔，如今特別在出訪前夕拉黨內明星蔣萬安同台，並且獲得祝福，相關動作格外引人關注。

