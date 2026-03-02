中評關注：司法偵辦黃國昌案　藍白合生變數

黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北3月3日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌1月底卸任“立委”後，失去“立委”保護傘，外界預估台北地檢署將很快對黃國昌出手，沒想到年剛過不久，3日就以偽造文書案傳訊，此一司法案件對新北市長選情、藍白合的變數將撼動台灣政壇。



民眾黨近年來面臨不少司法案件，原為台灣民眾黨籍的無黨籍新竹市長高虹安去年12月涉貪案大翻盤，二審改判6個月有期徒刑得易科罰金，為民眾黨注入一劑強心針。3月26日前民眾黨主席柯文哲京所涉華城案、政治獻金案將一審宣判，北檢3日以偽造文書罪傳喚黃國昌應訊，對白營衝擊更是一波未平、一波又起。



黃國昌去年擔任“立委”質詢時，播放疑似檢察官偵訊錄音，綠委王義川直接向“法務部長”鄭銘謙告發黃國昌犯行使偽造文書罪。北檢的傳喚等於是開了個頭，後面還有“司法改革走讀案”、“凱思國際狗仔案”、“台雅集團收賄案”及“機密文件攜出案”等四大案都在排隊等著處理。中國國民黨副主席蕭旭岑就曾警告，2026年恐將進入司法“大抓人”的一年。



對此，民眾黨已安排，3日上午9點黃國昌應訊前將接受媒體聯訪，柯文哲也將與委任律師團鄭深元等人在9點半赴“法務部”召開“追溯惡檢濫權 守護司法防線”記者會，要針對北檢檢察官林俊言押人取供具狀聲請檢察官評鑑。顯然，柯文哲過去嗆綠營“敢搞黃國昌，一定焦土政策”並非說說而已，柯文哲用實際動作警告綠營。



2026地方選舉中，各界都在等待藍白整合進度的消息，而黃國昌日前曾表達，藍白發表共同政見可能改期到14日或15日，而簽署政黨協議最快大概3月底完成。檢調過不久隨即傳喚黃國昌，讓整件事朝向不可預測性發展，黃國昌會不會遭檢調“羈押”，成為藍白合的無端變數。



黃國昌有意角逐2026新北市長選舉，司法在敏感時機下對黃國昌動刀，恐怕也將成雙面刃，若沒有對台灣社會公佈關鍵性證據，反而是替黃國昌累積政治能量。後續發展，有待觀察。