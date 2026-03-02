中評關注：柯文哲新竹市跑選情　人氣降溫？

民眾黨創黨主席柯文哲2日到新竹市拉抬白營小雞聲勢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月3日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨創黨主席柯文哲2日到新竹市家鄉連跑兩場行程，努力拉抬白營小雞聲勢，但人氣看起來已明顯大不如前。民眾黨在2026地方選舉能否開疆闢土，守住第三大黨的局勢？除考驗柯人氣是否依舊外，新竹縣市的選情也將會是關鍵。



民眾黨目前在全台共有15席縣市議員，若扣掉包括彰化縣和台東縣2席是在當選後才“靠行”的議員，白營在2022地方選舉真正靠選票拿下的衹有13席議員。其中，台北市就佔了4席，新竹市則有2席，其他包括新北市、台中市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣和花蓮縣都各衹有1席縣市議員。



民眾黨主席黃國昌日前才喊出白營在2026最大目標是在“六都＋新竹市組黨團”，力拚要讓白營在全台的議員席次至少倍增到30席。民眾黨新竹黨部更喊出，希望能在新竹縣市都至少選上3席議員，以朝向在新竹縣市都能組成黨團為目標前進。白營能有這樣的底氣，主因是來自2024大選的得票率分布，不管是柯文哲或政黨票，白營在新竹縣市的得票率都位居全台前2名。



柯文哲在2024大選共拿下369萬多票，得票率26.46%，民眾黨政黨票則拿下304萬多票，得票率22.07%。其中，柯文哲在大選得票率最高的前2名便是新竹縣的35.55%和新竹市的34.3%；白營政黨票得票率最高的前2名同樣為新竹市的29.35%和新竹縣的28.78%。



由2024大選的得票率分布來看，白營2026在新竹縣市確實大有可為，目前民眾黨在新竹市已提名包括李國璋（連任）、宋品瑩（連任）和葉國文等3席議員參選人，預計3月底還會有第二波提名人選；新竹縣議員的部分，白營目前也已提名包陳岫玫、徐勝凌和鍾心渝等3席議員參選人，同樣預計3月底還會針對竹北市進行第二波議員提名作業。



以目前的態勢看來，民眾黨在新竹縣市都將提名不亞於六都的議員席次。若從2024大選柯文哲和白營政黨票的轉換率新竹市85.56%、新竹縣80.95%來看，民眾黨在新竹縣市議會組成黨團的機率確實不小。



但因柯文哲涉京華城案將在26日一審宣判，屆時柯會被判刑多久？柯在歷經官司長期間拖累後的人氣是否依舊？都攸關民眾黨在2026地方選舉的選情，其中又以新竹縣市的選舉結果最為關鍵，白營若能在柯文哲新竹家鄉議員席次有所斬獲，不管柯的一審官司結果如何，民眾黨才有機會繼續穩住第三大黨的局勢。