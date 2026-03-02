張景安：特朗普對伊朗動手　意圖牽制中俄

政大阿語系副教授兼主任張景安接受中評社訪問。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北3月3日電（記者 張嘉文）美國聯手以色列空襲伊朗，斬首伊朗最高領袖哈梅內伊，伊朗則復仇狂轟中東各國美軍基地、宣布封鎖霍爾木茲海峽，中東戰火升溫。台灣政治大學阿拉伯語文學系副教授兼系主任張景安向中評社表示，伊朗雖將強硬回擊撐到最後一刻，但戰爭主導權並不在伊朗手中，而在美國決定什麼時候停止。



他認為，美國此時對伊朗動手，不僅有內部政治與區域戰略考量，更具有對中國大陸進行戰略牽制的意圖，藉此在即將登場的習特會與中美博弈中增加籌碼。



張景安是英國愛丁堡大學國際關係學系碩士、伊斯蘭和中東研究博士，目前為政大阿拉伯語文學系的副教授兼系主任，研究專長為中東研究（專注於大敘利亞地區）、難民、移民、離散和跨國主義。



美國、以色列對伊朗開戰，讓中東陷入戰火，情勢持續惡化中。



張景安對此接受中評社訪問時指出，此次美以聯手攻擊伊朗，與過去幾次軍事行動相比，在規模、精準度與斬首層級上均明顯升高，對伊朗構成重大挑戰。在此情況下，伊朗不得不撐到最後一刻，即使實際反擊能力有限，仍必須展現強硬姿態。



張景安說，目前伊朗的報復行動呈現明顯的“限制性反擊”，主要針對美軍駐紮的軍事據點，而非無差別攻擊平民目標，顯示其行動具有明確戰略計算。然而從軍事能力對比來看，伊朗能夠採取的手段仍十分有限，伊朗會繼續強硬回擊，但戰爭是否停止，並不是伊朗能決定，而是美國決定，主導權仍掌握在美國手中。



他認為，當前關鍵觀察點在於區域內其他阿拉伯國家的態度。包括沙特阿拉伯、科威特與巴林等國，其境內均設有美軍基地並遭到伊朗攻擊，但至今僅止於譴責，並未採取實質軍事反擊。