關注：民進黨戰“萬川”　雙北要靠兩女將？

蘇巧慧日前在社群放上與鄭麗君合照，綠營雙北是否可能形成女力連線？（取自蘇巧慧Ｔhreads） 中評社台北3月3日電（記者 黃筱筠）“行政院副院長”鄭麗君因對美關稅談判，獲參選台北市長呼聲，連中國國民黨籍台北市議會議長、台北市黨部主委戴錫欽都不否認鄭麗君若被提名選北市，是綠營最強人選。加上民進黨新北市長參選人、綠委蘇巧慧日前與鄭麗君合照炒熱話題，綠營雙北若由兩女應戰，對戰藍營兩男蔣萬安與李四川，陰陽對戰能形成雙北選戰話題。



民進黨在新北市已提名“英蘇聯盟”的蘇巧慧參選市長，但因台北市的對手是現任市長蔣萬安，綠勝率不高，至今還未決定人選。日前蘇巧慧在社群上放了與鄭麗君的合照，還寫上“不解釋”，讓外界認為鄭麗君出戰台北市長機會增高，有機會與蘇巧慧在雙北形成“女將連線”。



鄭麗君畢業於台灣大學哲學系，留學法國，1995年取得巴黎第十大學政治、經濟、社會哲學碩士，曾任“文化部長”，長期訴求文化、藝術政策等，不分區“立委”任內問政較為理性，除了夫婿多金，沒有什麼負面新聞，形象頗符合台北市選民的“胃口”。



但她過去數度被點名參選台北市長，幾乎都沒有鬆口答應，且一再強調自己比較喜歡研究政策，賴清德若出馬能勸得動鄭麗君出戰現任台北市長蔣萬安嗎？加上蔣萬安現在人氣高，鄭麗君就算真的代表民進黨參選，雖能帶動年底縣市長選舉士氣，但要打贏蔣萬安還是難度不低。



鄭麗君雖是目前民進黨最強的北市長參選人選，仍有弱點遭攻擊。民進黨日前營造鄭麗君對美關稅談判成功，幾乎是以造神的方式拉抬人氣，但隨著特朗普高關稅政策被美國法院判違法之後，這項訴求還能繼續替鄭麗君加分嗎？後續對美關稅如何因應與產業衝擊發展也未知，若鄭麗君被民進黨提名，會是參選過程的變數。



第二，曾任兩屆不分區“立委”的鄭麗君過去幾度被點名參選，都不願站到第一線參選，未真正參選過，若真的被民進黨提名參選，是鄭麗君首次參與選舉，她能夠彎下腰與民眾互動嗎？能夠接地氣的傾聽選民訴求嗎？