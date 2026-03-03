美智庫專家揭伊朗盤算：將逼美付更高代價　

伊朗最高領袖哈米尼。（照片：khamenei_ir X） 中評社台北3月3日電／美國與以色列對伊朗展開大規模空襲、造成伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡後，中東局勢急遽升溫。華府智庫專家指出，德黑蘭當前戰略核心在於“提高美國代價”，甚至不排除以美方人員傷亡作為籌碼。與此同時，美國總統特朗普與“國防部長”赫格塞斯（Pete Hegseth）則對是否派遣地面部隊釋出模糊訊號，強調不排除任何選項。



綜合《NBC新聞網》與《衛報》報導，位於華府的智庫“負責任治國昆西研究所”（Quincy Institute for Responsible Statecraft）執行副總裁帕西（Trita Parsi）指出，伊朗目前並不急於停火。德黑蘭認為，在6月為期12天的戰爭中同意停火是一項錯誤，若此刻再次接受停戰，美方恐在日後重啟戰事。



帕西表示，“在目前的情況下，除非讓美國付出的代價遠高於現在，否則德黑蘭似乎很難同意停火。”他說，伊朗的盤算是，唯有當美國付出顯著且具體的成本，包括出現美國人員傷亡，戰爭才可能以對伊朗更有利的方式終結。



在軍事層面，美軍參謀首長聯席會議主席上將凱恩（Gen Dan Caine）透露，美國網路司令部與太空司令部率先癱瘓伊朗通訊與感測系統，隨後超過100架軍機自陸海空同步出擊，包括戰鬥機、加油機、轟炸機與無人機。林肯號與福特號兩個航母打擊群參與行動，B－2匿蹤轟炸機亦自美國本土起飛。



凱恩指出，美軍已在當地建立空中優勢，但強調這“不是一夜之間就能完成的行動”，戰鬥將十分艱難，且“預期還會出現額外損失”。目前已有4名美軍官兵在一枚突破防空系統的彈道飛彈攻擊中喪生。



赫格塞斯則將這次行動形容為“史上最具殺傷力且最精準的空中戰役”，強調這不是“建立民主”或“國家建設”的戰爭，也不會陷入伊拉克式的長期泥淖。他表示，美國“沒有地面部隊在伊朗”，但拒絕說明未來是否會改變立場。



稍後發言的特朗普更明確表示，若有必要，不排除派遣地面部隊。他在接受《紐約郵報》（New York Post）專訪時說：“我不會說‘不會有地面部隊’。我會說‘大概不需要’，或者‘如果有必要的話’。”