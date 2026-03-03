劉世芳捲陸資傷綠選情？羅旺哲曝有前車之鑑

羅旺哲(右)。（截自“57爆新聞”YouTube直播畫面) 中評社台北3月3日電／台“內政部長”劉世芳遭爆料，外甥顏文群在大陸多地企業擔任高階主管，並且曾接受其政治獻金，即便劉2日已出面澄清，仍引發諸多議論。對此，媒體人羅旺哲提及前綠委鄭運鵬曾被爆出投資中國大陸新媒體行業，此後連任失敗一事，他強調劉如今爆發此事，會不會影響民進黨的選情得看後續發展。



劉世芳遭港媒爆料其外甥顏文群在大陸多地企業擔任高階主管，且曾捐政治獻金，劉昨首度親上火線澄清，強調政治獻金是7年前她選“立委”時的事，外甥是2023年才赴大陸，這兩件事一點關係都沒有。



羅旺哲2日在政論節目《57爆新聞》中指出，劉世芳向來是抗中的第一品牌，不僅在去年大罷免宣講“台灣中國，“一邊一國”，還禁小紅書，甚至要求“內政部”所有公務員不准用微信、抖音等大陸APP，種種舉動顯示其為抗中保台第一線戰將。



羅旺哲表示，劉世芳如今爆出此事，會不會影響到民進黨選情，要繼續看下去，並提及之前鄭運鵬也曾被爆出2008年投資中國大陸新媒體行業，還跟大陸的知識產權局提出專利，地址甚至寫台灣省台北市，此事引發爭議，鄭2022年選桃園市長時大輸13萬票，2024選“立委”更是連任失敗。



羅旺哲強調，劉世芳今年並沒有要選舉，卻被爆出此事，令他好奇是否綠營在內鬥，可能有人覬覦劉的位置。



