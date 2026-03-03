馬準威：攻擊伊朗　特朗普傾向見好就收

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威。（中評社 資料照） 中評社台北3月3日電／美國與以色列2月28日聯手，對伊朗發動“史詩怒火”空襲行動，期間伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在空襲中喪命。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威表示，在接下來的數日裡，伊朗仍有序地對中東各地發動攻擊，目標包括美國的盟友以及美國設有軍事基地的地區，像是杜拜、多哈、巴林和科威特等。這表示伊朗的神權體制並未受到哈米尼的離世而崩盤，也說明了，美以要對付的並非是哈米尼一人，而是一整個神權體制。



馬準威2日在《中時新聞網》發表評論表示，事實上，伊朗已宣布，其總統、司法部門負責人和權力強大的憲法監護委員會的一名法學家將負責監督哈米尼去世後的過渡時期。美方不斷呼籲反伊朗政府的人民應該挺身而出，但關鍵在於，如果沒有伊朗軍方領袖倒戈，光靠手無寸鐵的反政府民眾，要推翻甚至取代原本的神權政府，難度非常大。



馬準威指出，對美伊戰爭的立場上，除巴林、科威特、約旦、卡達這些高度親美的國家願意提供美國協助外，伊拉克、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等中東大國，態度謹慎中立。普遍而言，區域內各國並不想主動介入這場戰爭。



馬準威說，而域外大國俄羅斯，長期以來與伊朗軍事關係密切，2025年12月兩國才簽署秘密軍售合約，總價約5億歐元，預計在3年內交付500套便攜式“柳樹”防空系統發射器和2500枚9M336肩射飛彈。但這批武器的交付時間現在看來緩不濟急，且俄羅斯還陷於烏克蘭戰場泥沼，難有餘裕提供軍事援助，使得普丁僅以口頭譴責美國。



馬準威表示，中國的反應也限於言語譴責。中國外長王毅於3月1日表示：“中方一貫主張遵守《聯合國憲章》的宗旨原則，反對在國際關係中使用武力。美國和以色列在伊美談判進程中對伊朗發動襲擊不可接受，公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受，這些行為都違反國際法和國際關係基本準則。”他認為，中國可能做的事，主要不是軍事援助，而是經濟的支援，而替伊朗輸血得靠向持續與伊朗進行石油交易。



馬準威說，過往伊朗有90%的石油賣往中國，只要中國能使用“黑船”或其他規避美國的方式交易，伊朗就有經濟能力支持抵抗美以的戰爭。然而整體上伊朗從各國獲得的奧援將更受此波戰爭影響，限制了伊朗長期抗戰所需的背後資源。



馬準威表示，根據路透社／益普索（Reuters／Ipsos）最新民調顯示，針對美軍空襲行動導致伊朗領導人身亡一事，美國社會僅27%受訪者表示支持這項軍事行動，43%表達反對，另有29%表示尚未決定立場。反對者可能與美國在野黨、民主黨支持者重疊。而45%的受訪者表示，若美國國內汽油或油價明顯上漲，會降低對伊朗行動的支持度，但中東戰火幾乎不可能不波及油價。特朗普若考量期中選舉在即，他的盤算恐怕也非打持久戰。



馬準威強調，美國戰損亦是特朗普此役的成敗關鍵，如果美國能維持較低的人員傷亡，即達成政策目標，那麼對特朗普選情會是加分；相反地，戰爭倘若持續，造成美軍傷亡攀升，共和黨的期中選舉恐更為慘澹。這些因素，迫使特朗普傾向見好就收的可能性較大。