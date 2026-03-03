卓榮泰：關稅後續已與美方密切聯繫　等通知

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月3日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普的對等關稅遭最高法院判決無效，特朗普援引其他法源向全球徵收15%關稅且疊加。針對台灣對此的因應，“行政院長”卓榮泰今天表示，在美國最高法院判決後，談判團隊已跟美方密切聯繫，美方也承諾，在完成內部一些行政上的作為、法律程序途徑後，會依序通知所有已經簽約的國家，當然也包括台灣在內。



卓榮泰強調在全世界來看，對台灣所取得的結果，是讓全世界肯定的，這已經是最佳待遇了。



卓榮泰今天率相關“部會”首長前往“立法院”，進行台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢，他在會前受訪時做出以上表示。



媒體詢問，藍白“立委”質疑台美對等貿易協定（Art）是否還有效，要求政府一次說清楚，甚至應召開公聽會？



卓榮泰表示，由副院長鄭麗君及政委楊珍妮所領軍的談判團隊，經過10個月的努力，從美國帶回來的談判結果，無論是MOU或是Art，台灣都已取得最佳待遇。在全世界來看，對台灣所取得的結果，讓全世界肯定的，這已經是最佳待遇了。



桌榮泰說，在美國最高法院判決後，談判團隊已跟美方密切地聯繫，為的是要確認美方在往後行政上的一些作為，也確保台灣已經取得的最佳利益、最佳待遇。而美方也承諾，在完成內部一些行政上的作為、法律程序途徑後，會依序通知所有已經簽約的國家，當然也包括台灣在內。



卓榮泰強調，這是目前最新狀態，也向社會報告清楚，而今天的專案報告，一定會比任何的公聽會，讓民眾更清楚。