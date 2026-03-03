賴找藍縣長王惠美入閣？謝龍介：劍指劉世芳

藍委謝龍介（左）。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北3月3日電／中國國民黨彰化縣長王惠美即將在今年卸任，媒體2日報導，地方傳出，除了2028年再戰“立委”外，王也可能入閣擔任“內政部長”。對此，國民黨“立委”謝龍介分析，此時出現“王惠美可能入閣”的聲音，根本是劍指劉世芳、要她“安靜一點、別再說了”，因為賴清德若要打贏選戰，就需要中間選民支持，而劉的言論根本是倒行逆施，形同和賴“對著幹”。



根據《CTWANT》2日報導，王惠美8年來在地方淡化色彩，尚稱“府會和諧”，卸任後的出路也成關注焦點。地方傳出，除了2028年回到鹿港本命區再戰“立委”外，與賴清德交情不錯的王，也可能入閣登上內政或“教育部長”大位，成為“賴政府”不分黨派“廣納賢士”的樣板。而針對相關報導，彰化縣政府回應，感謝各界對縣長關心，目前持續做好縣政，未來的事情沒有多想。



劉世芳2日下午出席高雄市“橋新.安居B”社會住宅新建統包工程動土典禮，並在會前接受媒體聯訪，被問到王惠美被傳出有可能接任“內政部長”一事，起初媒體口誤，將王惠美誤說成民進黨嘉義市長參選人、“立委”王美惠，劉先是詢問“王美惠不是要選嘉義市長嗎”，媒體更正為王惠美後，劉則反問“有沒有弄錯？”之後又稱“我不清楚”，隨後結束聯訪。



謝龍介昨日在政論節目《新聞大白話》表示，“賴政府”上任1年多來，所有“閣員”僅劉世芳“持續上竄下跳”、沒有轉向，如先前推動中正路改名、不斷在“台獨”相關問題上製造聲量等。他直言，距離九合一選舉還有近9個月，此時出現“王惠美可能入閣”的聲音，根本是劍指劉世芳、要劉安靜一點。



謝龍介接著說，賴清德若要打贏年底九合一選舉、2028年大選，就需要中間選民，甚至淺藍、淺白選民的支持，而劉世芳的發言根本是倒行逆施，形同和賴“對著幹”。