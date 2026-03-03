沈政男：盧秀燕拚2028大位關鍵在鄭麗文

沈政男認為，盧秀燕與鄭麗文的關係若未妥善處理，將成為國民黨2026和2028選舉最大變數。（截自沈政男YouTube畫面） 中評社台北3月3日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕預計11日訪美，精神科醫師沈政男分析，盧秀燕參選2028大位已成定局，但國民黨內浮現“2個太陽”問題。盧秀燕與黨主席鄭麗文的關係若未妥善處理，將成為藍營2026和2028選舉的最大變數。



盧秀燕日前受訪表示，此次訪美希望就軍購、關稅等議題與美方溝通，更稱肩負溝通、化解國民黨內“疑美論”的任務。



沈政男2日在個人YouTube頻道指出，外界普遍認為此次訪美是盧秀燕競逐2028“總統”的起手式。出發前，盧秀燕在上周更北上與國民黨年輕“立委”餐敘，餐會裡有人提出軍購議題。



沈政男表示，2025年國民黨主席改選時，盧秀燕呼聲最高，但她堅持不參選黨主席。以現在的情勢回頭看，不知盧秀燕是否後悔。若她當初當選黨主席，現在以主席身分聽取黨內意見時就更加名正言順，赴美訪問也師出有名。若盧秀燕是國民黨主席，便可以整合全黨的戰力，按照自己的步調迎戰2026和2028的選舉。



沈政男透露，現在還有人懷疑盧秀燕是否能代表國民黨角逐2028，“其實就是盧秀燕了”。國民黨其他人，像“立法院長”韓國瑜或台北市長蔣萬安參選的可能性實在太小了，目前剩下的變數就是台灣民眾黨創黨人柯文哲的官司。



沈政男補充，若3月26日柯文哲一審被判10年以上，便無法參選2028，盧秀燕在藍白合裡穩居大位候選人的位置。若柯被判不到10年，可以參選2028，就存在藍白合問題，盧、柯必須協調2028正副“總統”參選人的位置。



沈政男續指，國民黨內目前浮現“兩個太陽”的問題，較溫和、媽媽型的盧秀燕和較剛烈、嚴厲的鄭麗文形成兩端不一樣的表現。盧秀燕曾稱與鄭兩人情同姐妹，但鄭麗文先前曾說“2028不一定是誰參選”，在台中市長初選民調意見上也與盧出現不同調。若盧秀燕和鄭麗文的關係沒處理好，未來國民黨要面對2026和2028選舉，恐相當頭痛。



針對軍購案，沈政男認為，他判斷“習鄭會”應該會成行，“立院”通過軍購案的時間點應會在“習川會之後、習鄭會之前”。



至於“鄭習會”何時登場？沈政男猜測，應是在“川習會”之後，對談的內容不重要，重要的是讓台灣民眾知道，十年以來兩岸關係冰河期，會因鄭麗文的大陸行，為台海吹進一襲溫暖的春風，絕對會為國民黨加分。