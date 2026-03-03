李貞秀未勾雙重國籍遭綠批　藍轟操作 “兩國論”

民眾黨委員李貞秀。（中評社 資料照） 中評社台北3月3日電／親綠律師黃帝穎質疑，台灣民眾黨籍“立委”李貞秀就職時未在切結書上勾選“雙重國籍”。民進黨籍“立委”吳思瑤2日說，此舉恐違反《刑法》使公務員登載不實罪。台灣民眾黨主席黃國昌指出，要談法律就依法論法，“法律上我們根本不承認中華人民共和國”；中國國民黨籍賴士葆也反批綠營以“ “兩國論”作為論述基調追打陸配，已造成台灣社會不安。



媒體報導，“立法院”要求“立委”就職前須簽署切結書，其中須勾選有無雙重國籍。李貞秀就職前曾表達，會勾選“無雙重國籍”；2日再傳出李貞秀於切結書勾選“中華民國”國籍”，吳思瑤批評，這就是最大的詐騙，若李在就職前填寫的文件公然欺騙，不僅違反《刑法》使公務員登載不實罪，更是公然對幹台灣法治跟規定，藐視台灣法治。



吳思瑤說，她早就拿出該份“立院”切結書，而113位“立委”都必須勾選，若李貞秀在文件上行使詐騙、登載不實，使“立院”依錯誤訊息讓其違法就職，李就是視台灣法治於無物、惡劣詐騙。



對此，李貞秀昨不願回應；黃國昌則指出，要談法律就依法論法，“目前“中華民國”的“憲政”秩序下，法律上我們根本不承認中華人民共和國”，這是“中華民國”《“憲法”》目前規範的“憲政”架構；民進黨愈是這樣政治攻擊，大家就愈不能掉入政治陷阱。



賴士葆抨擊，劉世芳上任後在兩岸議題動作頻頻，對陸配議題採取強硬立場，並以“ “兩國論”作為論述基調追打陸配，民進黨的側翼與青鳥黑熊更不斷扣紅帽子 。



賴士葆說，劉世芳及綠營推動 “兩國論”的作為，已對台灣社會帶來不安，在李貞秀完成就職並宣誓效忠後仍要求李放棄國籍，完全是不必要的政治動作，更衍生“憲政”爭議。