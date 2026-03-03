又爆緋聞！綠委王定宇與名媛劉怡萱同進出

劉怡萱自稱是“愛爾麗集團執行長”，出席總裁常如山捐助的公益活動，週刊報導她是常如山的紅粉知己。（照：愛爾麗官網） 綠委王定宇。（中評社 資料照） 中評社台北3月3日電／民進黨籍“立委”王定宇再被踢爆有新戀情！鏡週刊報導，王定宇和自稱“愛爾麗集團執行長”劉怡萱，去年6月在台北、台南豪宅頻繁同進同出。但王定宇聲稱是“選民服務”，否認婚外情，還自爆去年8月已協議離婚。由於事發當時劉怡萱還是愛爾麗集團總裁常如山的紅粉知己，三角關係讓外界看得眼花繚亂。針對週刊爆料，王定宇則表示，今天10點會在“立院”辦公室完整對媒體說明。



現年57歲的王定宇目前是民進黨派系“湧言會”龍頭，多次傳出緋聞，五年前遭週刊直擊踢爆同居民進黨美女發言人顏若芳，二人時常同進同出顏在台北市大同區安西街的住處，且頻繁過夜，一週最多達五次，顏若芳還充當司機載送王定宇或幫忙買早餐。但兩人稱他 們是房東與房客的關係。



王定宇強調沒有婚外情、更沒有奪人小三，強調他在去年初與妻子協議離婚，並向週刊出示去年8月26日換發的身分證，配偶欄空白，兩個兒子都是證人。他還為劉女抱屈，聲稱劉女被跟監騷擾，身心受創。劉女也向社區熟人說：“王定宇委員是來附近選民服務！”撇清兩人關係。



週刊報導，劉怡萱對外自稱愛爾麗執行長，實際未在該集團領薪，八卦情史豐富，有一段婚姻，育有一女。《壹週刊》曾踢爆她2006年僅23歲，和時任文化大學劉姓教授當街擁吻，被劉的元配撞見。《蘋果日報》曾直擊綜藝天王吳宗憲打完高爾夫球，開著千萬賓利名車載長髮正妹劉怡萱回豪宅住處。



愛爾麗集團總裁常如山近年來捐款數億元，熱心公益、支持反詐，捐助獎學金、購置救護車、捐贈復康巴士。劉怡萱是常如山的紅粉知己，自稱“愛爾麗集團執行長”，公關手腕靈活，經常陪同出席，結識許多政商名流，互動良好。



週刊報導，常如山為劉怡萱買下台南市東區透天別墅及台北市信義區共3間豪宅，“借名登記”在劉怡萱名下，還花近千萬元購買瑪莎拉蒂與保時捷兩輛名車讓劉怡萱代步，每月數十萬元的信用卡帳單，常如山也全數買單，堪稱“重情重義”。未料，常如山為防盜安裝的監視器，卻拍到王定宇的畫面。



週刊取得監視器畫面，發現王定宇與劉怡萱去年6月，頻繁同進同出常如山買的豪宅，甚至過夜。“王定宇不但握有社區門禁遙控器，能自由出入劉女住處，且幾乎車進車出，戴口罩搭電梯直接進門。”早在去年初，劉怡萱曾叫司機繞到“立法院”接王定宇，到晶華酒店旁小巷的“湯葉鮨”日本料理店用餐。



週刊調查，去年12月26日晚間，王定宇和劉怡萱回到台北市信義區住處，王戴著球帽及口罩，直到隔天中午11點50分，兩人才一前一後搭電梯下樓，王依舊戴口罩出門，一早在臉書寫道“早安，8：06的台灣，我要開始今天的工作囉，一起加油！”附圖是一張鄉村照片，當時還在劉怡萱的台北住處。



週刊報導，去年10月，常如山晚上前往台南市別墅找劉怡萱，看見王定宇的車子停在車道，未熄火，劉怡萱見狀想離開，雙方發生爭執。常如山懷疑王定宇人在屋內，上樓看見王的競選背心擺在沙發上，認為劉怡萱讓他感情難堪，立刻走人。



王定宇情史豐富，2021年被媒體踢爆和當時的民進黨美女發言人顏若芳，經常同進同出顏女在台北市大同區住處，一週最多達5次，顏若芳還充當司機載送王定宇或幫忙買早餐。事件曝光後，王定宇說他與顏若芳是“房東與房客”的關係，以8000元向顏女分租休息處。