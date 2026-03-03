卓榮泰：未來一個月　確保台灣能源供應無虞

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月3日電（記者 張嘉文）中東戰火持續升溫，亞洲主要天然氣來源國卡達，已在周一停止生產液化天然氣（LNG），恐衝擊台灣能源供應。對此，“行政院長”卓榮泰今天表示，昨已召集相關部門會商，台灣從過去就朝多方市場取得能源，未來一個月會確保能源供應無虞。



根據能源署統計，目前台灣採購自卡達的天然氣約占25%；採購自沙特阿拉伯的原油逾3成。為降低集中採購及地緣政治風險，“經濟部”與中油已加速分散採購來源，增加自美國採購占比。



卓榮泰今率領相關“部會”首長前往“立法院”進行台美關稅談判結果專案報告並備詢，他在會前受訪對此指出，政府關心民生產業，能源不虞匱乏，昨召集相關部門，來進行會商。



卓榮泰強調，其中，“經濟部”與中油啟動緊急應變機制，全世界都還在未定情形，台灣往多元市場取得能源，過去到現在一直在進行，政府會緊鑼密鼓，一個月中，確保能源供應無虞。



另外有關國民黨版本的軍購條例將提出，外傳有列入軍購沒到貨的罰則？



卓榮泰說，政府經過長時間緊密研判，依財政能力推出“國防”特別預算，針對台灣之盾、AI科技、軍工產業三方面，這是一整套攸關“國家安全”主權的計劃，“國家安全”不能打折，不是任由殺價、喊價的。



他強調，不應該有任何所謂的處罰，到底處罰的是“國家安全”還是處罰台灣的人民？國民黨要講清楚。