藍營軍購案內部立場分歧　金額出現3版本

國民黨團。（中評社 資料照） 中評社台北3月3日電／“立法院”上周6日將“國防”特別條例“政院”版、在野版一併交付委員會審查，外界關注中國國民黨版將如何呈現？但至今黨內意見仍有重大歧異，光是“國防”外交委員會的“立委”就有3種不同看法。據悉，目前智庫仍持續修訂版本，盡可能滿足各方需求，且就算智庫版確定，最終方案仍由“立法院”黨團決定。



根據《中時新聞網》報導，國民黨內對特別預算金額有重大歧見，3位“國防”外交委員中，陳永康正面看待院版1.25兆元，馬文君較傾向智庫版3500億元，徐巧芯則打算自提8100億元版本。



徐巧芯等青壯派認為至少應8000億元，羅廷瑋間接證實，美方曾向台中市長盧秀燕提出9000億元；羅透露，很多藍委認同6000億元到8000億元，徐版將院版空白支票具體化，包括無人機、火箭、防空系統等購買項目都規定清楚。



但也有藍委挺智庫版3500億元，鄭正鈐說，美方已提出3500億元軍售案，由美政府體系代與廠商簽約並管理履約進度，責任歸屬明確、程序完整，支持優先處理。相較直接商業採購，此方式能降低代理與佣金結構風險，且行政流程較明確，是兼顧戰力提升與預算穩定的務實作法，並強調特別預算金額多寡“不是政治忠誠測驗”。



馬文君說，並非花錢才叫“有防衛決心”，之前台灣買的軍備，美方遲未交貨，叫什麼決心？“國防部”一直威脅在野黨發價書要到期了，但實際上過去就有發價書延期的前例。



吳宗憲表示，軍購不是單純金額問題，而是內容與細節，應檢視武器能否如期交貨、是否符合防衛需求，“錢不能亂花，不要拿去買120元的水、5萬元的椅子。”



洪孟楷說，黨團本周五前將提出版本，重點在確保採購的武器“如期如實到貨”，過去確曾討論增設違約罰則機制，但核心並非單純“開罰”，而是希望強化履約機制與交貨保障。



智庫人士強調仍在持續彙整專家意見，會盡量讓各方都接受，且金額並非重點，智庫版著重定出明確條件，須完整走完軍售程序的軍購案才可使用預算。